全新郵輪海洋光譜號　以香港作母港

郵輪旅行近年於香港十分盛行，除吸引不少郵輪到訪之餘，更有些選擇香港為母港。日前皇家加勒比國際遊輪的全新超量子系列郵輪海洋光譜號 (Spectrum of the Seas) 首次駕臨，與香港打個招呼！



樓高16層、總噸達16.8萬噸的它，屬超量子級別郵輪，可接待4,246位遊客及擁有2,137間客房。海洋光譜號的賣點是高科技玩樂為賣點，最矚目的莫過於在船尾設置，橙黃色巨大的南極球（Sky Pad），它是一個集逼真虛擬現實技術和極限彈床於一身的全新娛樂設施，大家只要戴上VR 眼鏡跳進虛擬現實世界，以及周邊的甲板跳傘或衝浪，予人動感十足。至於船頭前則是可升高至距離海面92米的北極星觀景台，加上繼續設有機械人酒吧、海上多功能運動館和可連系船上服務的APP，讓遊客感受高科技一面。



想品嘗美食的，海洋光譜號設有9及11間免費及收費餐廳，當中免費主餐室樓高3層、可容納1,884人，每天提供中西薈萃的佳餚。同時船上增設了正宗川菜料理、日本鐵板橈及火鍋等，全面配合華人口味。然而，海洋光譜號將於今年12月中至1月以香港為母港，備有15個4至9日的航程，覆蓋日本、台灣和越南等地點，想試新郵輪的朋友，記得Mark低日子啦！

