【決性11點】中女絲襪谷：大婆鬥小三

「點解咁多人鍾意做小三？」阿田

「點會鍾意喎？佢哋只係鍾意咗一個唔應該鍾意嘅男人啫」肥比

「正所謂有大婆做邊個想做小三？哈哈哈....」Joe君



「咪住先？無啦啦開個咁嘅topic？....係咪有啲嘢」艾美美

「咩呀~見呢排啲新聞成日都係小三，娛樂圈就話唔奇啫，連港聞都有！」阿田

「男女感情不嬲都係千絲萬縷架啦~」肥比

「港聞嗰單複雜好多，自己老公出軌，但又走去搞人老公」Joe君

「真係唔明囉，明明係受害者，掉轉頭走去做加害者」阿田

「咁似嗰套台劇《我們與惡的距離》？」艾美美

「呢套無追添~」肥比



「雖然做小三係賤，但啲男人都有責任喎！有老婆仲搞第2個.......」阿田

「可能佢哋係愛到不能自拔呢？」肥比

「唔係卦？咁大個人？唔想拔出嚟咋？」Joe君

「好賤呀你！」阿田



「但呢個世上有啲女人真係有鋪搶嘢癮」艾美美

「搶仔包？」Joe君

「好想搶返嚟證明自己有魅力，搞到人哋頭家散啦就bye bye。」艾美美

「你咁清楚？你......」Joe君

「你咩你？」艾美美



「我覺得邪不能勝正，小三必定輸！」阿田

「但係都好似有小三坐正喎」肥比

「點呀肥比，嘢嘢都幫住啲小三」艾美美

「肥比注定係小三....」Joe君

「咩意思呀？！」肥比

「智商得小三程度呀~」艾美美

「咁都好啲~」肥比

「下？」阿田

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