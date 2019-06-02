【心理測驗】糉有你個性

相傳屈原投江自盡後，人們把食物裹在樹葉或裝在竹筒中（即現在的糉子），投進江裏去，以免其身軀被吃掉，亦慢慢演變成今天端午節的習俗。端午糉種類包羅萬有，各有特色，吸引着不同人士的口味。一於玩玩以下心理測驗，看看你的個性，跟那類糉子的特性相近？



【Start】

問題1.你是否特別有異性緣？

是-->轉去問題2

不是-->轉去問題3





問題2.口才與文筆比較，你覺得那一個是你的強項？

口才-->轉去問題4

文筆-->轉去問題3



問題3.你是否樂於接受新穎大膽的意見？

是-->轉去問題4

不是-->轉去問題5



問題4.你的臨場應變能力是否特別出眾？

是-->轉去問題6

不是-->轉去問題5



問題5.你是否滿腦子特別多浪點子？

是-->轉去問題6

不是-->轉去問題7



問題6.你是否一個部署周詳的人？

經常-->轉去問題8

偶爾-->轉去問題7



問題7.一有時間你就會外出旅行？

是-->轉去問題8

不是-->轉去問題9



問題8.科幻及文藝題材的電影作品，你喜歡那一類型？

科幻-->轉去問題10

文藝-->轉去問題9



問題9.如果只可選擇一種讀物，你會選擇小說，抑或漫畫？

小說-->轉去問題11

漫畫-->轉去問題10



問題10.你相信神鬼之說嗎？

相信-->轉去問題11

不相信-->轉去問題12



問題11.你苦口婆心的忠告朋友不要行差踏錯，但對方竟以「廢話」兩字作回應，你能一下反應過來嗎？

能-->轉去問題12

不能-->轉去問題13



問題12.你喜歡癡身的戀人嗎？

喜歡-->轉去答案A

不喜歡-->轉去答案B



問題12.你的胃口總是很大嗎？

是-->轉去答案C

不是-->轉去答案D



【結果分析】

A.你是鹼水糉

鹼水糉一般不包餡，本身沒甚味道，多數沾些白糖食用。原來簡單的食材，有時也可與滋味扯上關係。你的人生恍如鹼水糉，堅信「簡單就是美」。個性內斂慢熱的你，不會強求，也不會作無謂的抱怨，抱徐遇而安的態度，迎接生活上每個挑戰。愛情方面，你認為激情往往如飛蛾撲火，總沒有好結局，反而嚮往細水長流的感情，才是幸福之本。



B.你是素糉

你總想把所有美好的東西，留給身邊人，可是你較高調的處事姿態，往往令他們接受不到，令你感到無可奈何。「命運」跟素糉有點相似，素糉雖然食落夠健康，但給人淡而無味的感覺，或許令一些人卻步，所以人們對素糉的喜愛程度可能各走極端。如果想生活順利一點，不妨保持低調的態度，或許會講身邊人更加懂得珍惜你。



C.你是裹蒸糉

裹蒸糉是肇慶出名的傳統小吃，相傳有一對青年男女，女的叫阿青，男的叫阿果，因男方只是無財無勢的書生，女家不淮二人來往。阿果立志赴京考試，臨走前，阿青送上用冬葉包裹的糯米綠豆飯糰，這也是裹蒸糉的前身。你是一個八面玲瓏的人，為免得罪別人，你總是表現得較冷靜，只有熟人才易於摸透你的內心。



D.你是鹹肉糉

做人最緊要懂得飲水思源，絕不能忘本。鹹肉糉最傳統也最美味，無論時代幾進步，仍然不乏捧場客。個性堅定不移的你，看來人生態度相當理智，你明白到人生是由很多不同元素所組成，無論是愛情、工作、家人等，都不會佔據你人生的全部。你懂得如何令多方面取得平衡，所以能夠贏得美好的日子。