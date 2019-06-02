老友狗狗：鬼上身！別被狗狗Zoomies嚇怕

狗狗忽然瘋了似的在家裏沒頭沒腦、毫無目標喪跑，偶爾急速剎停便再度橫衝直撞，終於瘋跑完了，狗狗便會坐低喘氣休息，像個沒事人一樣…… 相信很多家長都見過狗狗這種舉動，而且有着相同的疑惑︰「呢個行為問題好不受控制」、「阿毛好似精神唔正常」，甚至有人問我「隻狗係咪見到污糟嘢......」。大家放心好了，你的狗沒病、也不是鬼上身，這是絕對正常的行為，甚至還是件好事，代表你家狗狗開心健康！



【暴衝是件開心事】

這種欣喜若狂的行為很常見，也很正常，外國的動物行為學家形容為Zoomies，沒有正統的翻譯，我們即管稱為「暴衝」好了，而它還有個專業名稱 — Frenetic Random Activity Periods (簡稱 FRAPs)，直譯就是「狂亂隨機活動期」。一般是因為狗狗積累了過多精力需要釋放，通常維持數分數，但可以是沒有預兆的。有些狗狗在玩耍途中變得興奮，也有些本來挺平靜的，卻突然起身暴衝。我個人經驗是這舉動常見於運動量不足的狗狗，可能是家長沒有固定遛狗的習慣、連續幾日下雨或膽小狗無法在戶外充分運動等；也有時是互相傳染的，看到其他狗狗在狂奔，自己也跟着一起跑。



狗狗在開始暴衝前，通常都會跳起來，前腳趴下、屁股高高的擺尾巴 (標準的遊戲邀請)。家長只要在旁監管，確保身處的環境安全就可以了 (如室內空間、狗公園、草地)，而不是在馬路旁，或房中間有個名貴花瓶。事實上，也絕少狗狗會因為暴衝而自己受傷，家長大可以放心，放任牠跑來跑去，甚至在中間扮作攔截，令牠更添歡樂。



【如何疏導暴衝】

要是狗狗選擇了在不適合的場地或時間暴衝(例如馬路旁、樓梯)，家長必須作出阻止，也記得別要臭罵毛孩。狗狗只是想放電罷了，其實並沒有犯錯。千萬不要嘗試追，否則牠只會以為是玩追逐遊戲，跑得更快更遠。你可以試用零食或玩具 (令狗瘋狂的膠袋聲或嗶嗶叫玩具) 把狗狗引過來；又或者朝相反方法跑，吸引狗狗來追：一有機會便替狗狗上好牽繩，確保安全。

最佳的疏導方法，當然是主動提供機會讓狗消耗精力。每天運動固然重要，是讓狗狗舒展身心的必需品，而家長也不妨把運動安排在早上進行，例如是一節長距離的散步、行山、慢跑、相約狗友在公園嬉戲、游泳等，實質的時間長短、劇烈程度、運動形式必須視乎狗狗的體能而定，但晨早運動的好處是可以早早把牠多餘的精力消耗掉，全日也維持在平靜滿足的狀態。

暴衝並不是幼犬的專利，任何毛孩不論年紀、大小或品種也會這樣做。我家白威即使11、12 歳時仍然會暴衝，只是直到現在14歳精力降低了才再沒出現。所以我們常說Zoomies不是壞事，代表了你家狗狗的狀態健康，心情愉快。生病或傷心的狗才不會Zoomies呢！在你還能看着牠們淘氣的時間，就盡情享受這場表演吧！





莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理