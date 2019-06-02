加拿大Vermilion Lakes　影雪峰有靚位

離加拿大班夫鎮中心約3公里的Vermilion Lakes，是弓河周邊堆積起來的小湖區，設有混凝土馬路，大家無論步行、踏單車或自駕均可輕鬆前往，而且沿路長滿紅色的灌木、6呎高的蘆葦草和小碼頭，配上遠方的杉林和高聳的雪峰，幸運的話多加幾隻路過的綠頭水鴨，構成漂亮的相片。



自駕的朋友，建議大家走遠一點，於網上地圖會找到名為Morant's Curve的景點，那裏有機會拍攝到長達100卡的雙層載貨火車經過，然而火車的聲量很大，並不時鳴笛，大家有足夠提示預知它將會經過呢！最後一個要介紹的，則是離班夫市中心約1公里的Surprise Corner，可隔岸欣賞到蘇格蘭風格建築的酒店，與背後山脈形成優美構圖。



提提你：自駕國家公園要買通行證

想自由自在暢遊壯麗的國家公園，最佳的方法當然是自駕，但要注意如非旅行團或乘坐公共交通工具前往，即自駕人士是Z需要按車上人頭收費。成人為CAD9.8（約HK$57）/日，17歲以下則免費，其收費是所有加拿大洛磯山脈中的國家公園通用，所以順道走訪Jasper、Yoho和Kootenay等公園是可一證通行，若停留多於7日可購買價值CAD67.7的年票（約HK$393）會更划算。



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