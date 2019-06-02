德國測試！　Audi A6 Avant

前往德國試駕Audi A6 Avant，內外均經過全面革新，是一款外形動感，車廂實用乘坐感舒適的旅行車。試駕的型號為A6 Avant 45 TFSI quattro，配上2公升直四TFSI引擎，馬力及扭力分別達245hp及370Nm，筆者將駕駛模式由Comfort轉到Dynamic，起步反應爽快有勁，配合7速S tronic自動波箱，車速很快便過百。要讚的是高速行駛下車身穩定性極佳，路噪及風噪不高，乘坐感覺舒適。在彎多路窄的鄉郊路行駛，路況變得顛簸，藉着廠方quattro四輪驅動系統支配前後軸，即使遇有碎石路，在車身重心低及quattro支援下，操控感仍是穩定；可見A6 Avant作日常城市使用，或是突然手癮起想到郊外疾走一番，均可滿足到你。



規格表

車型：五座位旅行車

引擎：直四TFSI

容積：1,984c.c.

最大馬力：245hp/5,000~6,500rpm

最大扭力：370Nm/1,600~4,300rpm

驅動：前置引擎、quattro四輪驅動

傳動：7速S tronic

懸掛：（前/後）五連桿

制動：（前）通風碟、（後）碟式

車身體積：4,939×1,886×1,494mm（長×闊×高）

0~100km/h：6.2秒

平均耗油量：6.8~6.5L/100km

車價：待定