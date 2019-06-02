確診乳癌後若需動手術　應如何選擇？

乳癌手術大可分為局部切除（lumpectomy）和全乳房切除（mastectomy）兩大種類。全乳切除意指將所有乳房組織連同乳頭和部分皮膚一併切走，手術後病人在胸口上留有一道長長的傷疤。局部切除就是對針對腫瘤和周邊的組織進行廣闊的切割，疤痕位置和長短視乎腫瘤的位置和大小而定，手術後必須再配合電療才叫完成。



【那麼是否所有病人都適合做局部切除呢？】

一般來說，如果患者腫瘤與乳房體積比例（tumour to breast ratio）太大，腫瘤接近乳頭和乳暈，同側乳房有兩處癌症距離較遠的病區（multicentricity），乳房曾接受電療，身體狀況不能接受電療等因素，都是不能採用局部切除的。



【哪種手術較安全和復發機會低？】

病人和家屬普遍都會擔心兩種手術的安全性和復發機會。其實，以上兩種手術的手術風險是相若的，大部分病人於手術後一至兩天已可出院。而國際醫學研究顯示，兩種手術的存活率沒有明顯差別。不過值得一提的是，就算進行了全乳切除並不代表不再需要接受術後治療，例如化療和電療，要視乎整體病情而決定。

乳癌的治療方案是非常個人化的，一經證實患上乳癌，必須與外科專科醫生作詳細討論，從而找出適合自己的最佳方案。



鄭紫翎外科醫生