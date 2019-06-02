三界五行：「九魚」代表「九如」

把「九魚」作為最崇高、最偉大、最尊貴的祝福，是因為「九魚」代表「九如」。「九如」一詞，出自《詩經•小雅•天保》，天保，即上天保佑，是對君王的祝福，祝福天子「如山如阜」、「如崗如陵」、「如川之方至」、「如月之恒」、「如日之升」、「如南山之壽」、「如松柏之茂」。一共九個如，山阜崗陵，如大大小小的高山丘陵，綿延不斷，無際無邊；如江河的源頭，清澈而富有生命力，是活水的源頭；如永恒的月亮；如初升的太陽；壽如南山；茂如松柏。這些祝福的詩句，出自忠君愛國、愛民愛家的丞相召伯虎之口，彌足珍貴。



西周時代，周厲王暴虐無道，百姓怨聲載道，周厲王用高壓箝制言論自由，誰敢批評他，殺無赦。召伯虎多番勸諫，他就是不聽，最終爆發暴動，周厲王出逃，逃亡前把太子靖交託給召伯虎，囑咐保存血脈繼承王位。召伯虎把太子靖藏在家中，憤怒的民眾湧到召府門前，要殺死太子靖。召伯虎對夫人、親生子、太子靖說，他答應過周厲王要保太子命，不可失信。如果讓暴民殺死太子，就等於說周厲王父子都該死。作為丞相，不能協助周厲王施仁政，他要負上責任。而且，周朝亡國，召家何在？為平息民憤，他讓親生子代太子靖犧牲。召伯虎把親生子推出門外替死，暴亂平息。周朝由周定公與召穆公（即召伯虎）聯手主政，史稱「周召共和」，十四年後，周厲王死了，太子靖繼承王位，成為周宣王。



方向宇