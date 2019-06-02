唔使等2020年　搶先着大熱薄荷綠

並非只有色彩權威PANTONE才有資格選出最潮顏色，與PANTONE齊名的時尚趨勢預測機構WGSN公布「Neo-Mint」薄荷綠將是2020年的It Color。但趕潮流的時裝精等一年都嫌耐，勢要快人一步飲頭啖湯，令這個超清新的薄荷綠在今季已充斥大街小巷，大家亦是時候讓它入侵你的衣櫥。



顧名思義這是一個像薄荷葉的淺系綠色，也令人聯想起馬卡龍色調，綠色有很多種，但何解會選中薄荷綠為流行色？WGSN總結了以下幾個理由，「令人感覺清新」、「充滿未來感」、「一個男女都合穿的中性顏色」，清新脫俗又具現代感，難怪設計師紛紛將之應用在服裝上。



薄荷綠所散發的冰涼感實在太適合在夏天穿着，它不但是造型的清新劑，亮眼又不俗氣，從街拍所見潮人都愛將這色調融入穿搭中，齊齊變身做清新公主。但這個顏色又是否適合亞洲潮人穿着？薄荷綠介乎於藍色和綠色之間，既有藍色的柔和，又有綠色的清新；而那些介乎青與黃的綠色，膚色偏黃的亞洲人穿上後會令皮膚更暗黃，薄荷綠就不會出現這個問題，最重要是揀較淡較粉嫩的色調，避免太刺眼，所以很值得大家入手幾件。薄荷綠應如何穿搭？無論你喜歡全身穿着，又或是只想其中一件單品是薄荷綠，你都可以在潮人身上偷師。