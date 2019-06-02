埋嚟學喇喂！落手整一口迷你雞仔餅

源於廣州的雞仔餅，是廣東的傳統小吃，很多人以為在家很難炮製，但尖沙咀一間知名餅藝專門店餅藝大師黎永冠師傅指，其實只要計算好餡料分量，做法也不算太難。黎師傅公開的食譜還稍為微調，包括用更香口的瓜子仁來代替白瓜子，並預先與黑白芝麻、欖仁炒香，並依傳統加入肥豬肉，令成品富油香之餘亦不會乾爭爭。此外，揉搓好的麵糰要置室溫1小時或以上發酵，他自己更會擺放達12小時呢！餡料拌勻後建設置雪櫃稍為為冷藏，令質感更為結實，包起來亦更方便。用麵皮包好餡料後才切成一口大小才放入焗爐烤焗，放涼後食用，油香四溢，當作下午茶點或零食亦可。



材料（約80粒分量）：

麵粉 265克

麥芽糖 150克

生油 133毫升

糖 265克

肥豬肉粒 500克

黑、白芝麻 38克

瓜子仁 38克

欖仁 38克

玫瑰露 20毫升

蒜蓉 38克

鹽 5克

南乳 60克

胡椒粉 5克

五香粉 5克

糕粉 60克

雞粉 10克

蛋黃 少許



做法：

1.麵粉、麥芽糖和95毫升生油搓成麵糰，室溫放置1小時或以上發酵。

2.肥豬肉粒加糖拌勻，芝麻、瓜子仁、欖仁炒香。

3.加入其他材料全部拌勻，冷藏至結實。

4.麵糰壓平，放入餡料捲好，切成一口大小，掃一層蛋黃漿，以攝氏200度焗10分鐘便成。