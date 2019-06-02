「菲律賓古天樂」？Yexel Sebastian喪儲 1：1 Figure

香港地寸金尺土，一般玩具迷大多數都是儲1：6比例（約30厘米/12吋）的Action Figure為主。當然如果你好似古天樂咁有心有力（梗係財力）就當然可以儲1：1等身比例。呢位來自菲律賓馬尼拉的「80後」Yexel Sebastian，佢除咗係一位坐擁44萬IG Followers及42萬訂閱人數的YouTuber外，同時亦係一位超級玩具迷，多年來儲落5萬件不同玩具及過千件1：1 Figures，更先後擁有3間玩具博物館，絕對可以稱他為「菲律賓古天樂」。



現年37歲嘅佢，自1989年開始至今30年來不停收集各式各樣玩具，上至《孖寶兄弟》、《The Simpsons》及《Toy Story》等不同角色人物，以至Kidult最愛的《Star Wars》、《Transformers》、DC Comics及Marvel Comics一眾超級英雄人物的1：1 Figure都成為其囊中物。當中最矚目就係一系列不同型號的Iron Man 1：1 Figure及高達18呎的Optimus Prime半身Figure，後者更花上4萬美元並用上兩年時間打造，號稱全球最大的柯柏文Figure。大家如果有機會去菲律賓馬尼拉旅行，一定要拜訪Yexel Sebastian間玩具博物館。