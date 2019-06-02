順Phone快遞：超高屏佔比　Meizu 16Xs即將開售

手機廠近年出機策略，都是先出旗艦再出平價小改款，國內廠商魅族（Meizu）也不例外，4月才出過新旗艦16s，話咁快又係北京發表平價版16Xs。



16Xs外觀跟16s一樣，都採用了「極邊全面屏」設計，額頭及下巴極窄，令6.2吋屏幕達致90.29%超高屏佔比，加上103% NTSC超廣色域，屏幕質素唔比大廠遜色。鏡頭方面，配備了4,800萬像素AI 3鏡頭，當中的黑白副鏡頭可記錄光線、景深和邊緣等細節，人像拍攝效果更出色。新機「降呢」採用S675處理器，並搭載6GB RAM，效能當然不及用上S855的16s，幸好它依然支援Hyper Gaming技術，能夠識別遊戲負載量再分配資源，有助提升打機穩定度，Game迷可放心入手。



Meizu 16Xs將於6月10日正式在國內發售，6GB RAM / 64GB ROM賣1,698元人民幣，6GB RAM / 128GB ROM賣1,998元人民幣。香港暫時未知幾時推出，但按照慣例都要3、4個月後，心急「魅粉」不妨捕住水貨啦！





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