本日日本：東京新酒店　又關二十四節氣事？

東京不時會有新酒店登場，不過想要特別兼住得夠豪的話，位於麻布十番的hotel azabu ten可算係今期推介。該酒店剛於5月24日開業，分為6層（地上4層、地下1層，另加開放式天台），只設有10間客房，是間小型豪華酒店。房間面積最細為28.7平方米，最大則達52.51平方米，於東京算係相當寬敞，重點係布置，特別採用二十四節氣中的其中十個節氣作為10室的概念，包括有白露、驚蟄、小雪、清明及雨水等，每間房各有不同的季節感。與此同時，房間亦將歐洲的元素與日本的傳統素材融合起來，結合出充滿異國情懷的空間。而且房間的設施及家具均為高質之選，包括採用美國Serta的6.8吋獨立桶彈簧床褥，包你有覺好瞓。另外浴室佔了房間的1/3面積，並設有充滿線條美的浴缸，大家可以來個泡泡浴來放鬆身心。



酒店同時設有提供Fusion菜的餐廳totanuki，而天台則是個綠意盎然的花園，讓大家可以走出房間享受一番。不過房租唔平，每晚要55,000日圓起，(約HK$3,980起)，確係一分錢一分貨啊。



hotel azabu ten

地址：東京都港區東麻布2丁目26-8

房租：每晚55,000至100,000日圓

網址：https://www.hotel-a10.com/

