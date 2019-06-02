超易整！手指餅變「主子肉球」

愛錫寵物的主人，總喜歡撫摸貓咪或狗仔的腳板，軟綿綿的肉球感覺好過癮，但原來肉球除了摸，都可以食，講嘅當然唔係寵物嘅肉掌，而係自家製的肉球餅，學IG@cchannel_food用手指餅整成肉球模樣。餅乾先利用飲管或筷子等在中間拮孔，然後唧入吉士醬，之後在外表沾滿朱古力漿，放入雪櫃內凝固。至於軟綿的棉花糖，原來都好容易整，將肉球造型唧在手指餅乾上，待乾後活脫脫是一隻隻肉球腳板，輕輕一按，肉球還會彈下彈下，質感逼真。

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材料：

手指餅乾 5條

朱古力漿 200毫升

吉士醬 適量

水 60毫升

魚膠 8克

糖 100克

蛋白 30克

粉紅色食用色素 適量



做法：

1.手指餅中間拮孔，唧入吉士醬。

2.將2/3的手指餅蘸朱古力漿，雪凍後凝固。

3.蛋白拂勻，加入30克糖拂打至企身；水煲熱，加魚膠和70克糖煮至溶化，混合蛋白後放入唧袋內。

4.在手指餅上唧出動物腳皮肉球的模球，待乾便成。