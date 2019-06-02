【決性11點】戀上錯的人

小編很喜歡的一首歌是這樣唱的：「愛得太真，太容易讓自己犧牲，太容易讓自己沉淪，太容易不顧一切滿是傷痕……」在愛情面前，理智很容易會被蒙蔽，讓你愛上「錯的人」，到底你最容易愛錯哪類人呢？



Q.你和朋友打賭輸了，需要接受當一次扒手的挑戰，你認為於放工時間，在人多擠逼的地鐵站下手最容易成功，以下哪個會成為你的下手對象呢？



A.看似疲累的西裝友

B.珠光寶氣的大媽

C.行動不便的老人家

D.斯文清純的女學生



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答案分析



A.花心浪漫男

你耳仔軟、很易被甜言蜜語哄騙，對於口花花，很懂得製造浪漫氹女人的男人最沒有招架力。就算你明知他花心，經常在外面和別的女人曖昧，只要他表示歉意，氹你兩句便會原諒他，結果相同的戲碼不斷繼續上演。



B.有錢已婚男

你很喜歡錢，是個金錢主義者，簡單來說有點貪慕虛榮，只要有錢，想得到你的芳心絕對不難。你不介意對方是否已有另一半，只要他能滿足你的物質需要，就算要你當情婦也沒問題，但你也會嘗試爭取坐正。



C.爸爸級暖男

有點戀父情意結的你，喜歡的對象也偏年長，你覺得成熟男士有種特別的吸引力，他們的見識和閱歷正是最吸引你的地方。而且他們通常很懂得照顧人，無論是噓寒問暖，還是聽你訴苦為你解決疑難，都讓你深陷其中，不能自拔。



D.年輕活力男

無論你是在年輕時，還是已屆熟女之齡，你的口味都還是一樣，喜歡年輕、充滿活力的小伙子。因為他們帶給你的活力感，能讓你覺得自己可以保持年輕少女心，當這類人向你示好，很易讓你被誘惑，投入他們的懷抱。