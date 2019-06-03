品德教育：孝親　意義在人而非在識

學校除了教授學生課本知識，對能啟發學生熱愛生命、尊重他人、嚮往學習並培育良好品德等正向價值的「全人教育」（Holistic Education）也很推崇。



百行孝為先。孝親，於中國傳統社會，一直備受重視，而五、六月向來是子女對父母聊表孝心的重要月份，但孝親之心其實不應只限父親節或母親節兩天，而是要讓學生由心而發，持續展現他們對父母的養育之恩。在教育局《基礎教育課程指引──聚焦‧深化‧持續》中，指出學校在推行德育課程時應同時涵蓋認知、情感和實踐三個層面的發展，並為學生提供全面而均衡的學習經歷。



【德育課核心：認知、情感、實踐】

是故，學校在推行如「孝親」為主題的德育課程時，不應只局限於某一學科。反而該在其餘學科目中尋找相關題材，以配合學習前設。如中、英文課可與閱讀課合併進行跨科學習，學生在閱讀有關孝親的圖書或文章後，可就內容作出分析、反思，以加深並鞏固他們對孝親行為的認知。當然，老師亦可透過專題研習，讓學生通過親自栽種來觀察植物由發芽生長至枯萎死亡的過程，以比喻人類的生、老、病、死，好讓學生認識生命的意義及建立珍惜生命的正向價值觀。



至於情感層面，學校可透過早會、午膳時段選播讚頌親恩的歌曲以潛移默化。教師亦可帶領學生走出校園，進行全方位學習。如探訪長者中心，讓同學與長者直接交流，了解對方入住的因由、情況及內心感受，從而反思為人子女應有的態度及行為。此外，亦可安排同學參與社福機構舉辦的義務工作，如到街市收集剩餘菜蔬，整理及分類後再分發到有需要人士。從中知悉不同家庭各有不一樣的生活難處，以培養學生的同理心，並懂得推己及人，關愛別人和弱勢社群。



關於實踐，學生可就不同形式的活動來報答父母恩情，具體如在視覺藝術科中繪畫心意卡或製作小禮物餽贈雙親；也可在成長課中簽署承諾書，答允在指定時間之內達成某項目標，如自己的事自己做，好讓父母看到孩子成長。學校也可於家長日，安排學生在接過成績表後，再親自「敬茶」給父母以表孝心。



其實推展品德教育，並不能單靠師長在課堂內的知識傳授，而是要讓學生在不同情境中身體力行，為學生提供生活化的學習經歷，讓他們從真實處境中，體驗如何應對各種狀況，以助他們確立正面的價值觀和人生態度。



許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士（課程與創新教學/資優教育）

從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」