聽得清、射得準　SteelSeries電競補品

想打機打得叻，除咗靠技術同經驗，裝備都好重要。配件生產商SteelSeries最近就推出了一系列電競「補品」，最大亮點是全球首款獲得高清音頻系統Hi-Res Audio認證的耳機組合Arctis Pro+GameDAC，支援高像真96kHz/24-bit音訊並採用ESS Sabre解碼及擴音器，跳過一般遊戲主機、USB耳機及電腦音效卡上的低質素解碼，提供高質素聲音。



現場試聽，耳機的空間感及指向性俱佳，而且低音紮實，環迴感強，極適合用來玩射擊或賽車Game。GameDAC則主要用來微調耳機，內置OLED屏幕，方便自訂均衡器、調整環迴音效及設定耳機燈效，並在不使用電腦下查看音量及ChatMix水平。特別一提，除了傳統有線版，耳機還特設Wireless版本，可同時透過2.4G及藍牙連接訊源，最遠傳輸距離達到40呎！



Rival 650 Wireless是首款支援快速充電的無線電競滑鼠，充電5分鐘即可提供3小時電力，充15分鐘則可玩超過10小時。它內置了TrueMove3+雙感應器系統，並具有第二個專責測定提起距離的感應器，玩家在提起Mouse時幾乎不會令鼠標移位，大大減低誤觸機會。滑鼠提供每毫秒1,000Hz的輪詢頻率 (polling) ，延遲率極低，而機身兩側具有砝碼艙，任由玩家加入砝碼，共提供256種重心分布組合，輕重手感自己話事！



Stratus Duo多平台手掣適用於電腦、Android、Oculus Go及Samsung VR系統，體積、設計與布局跟常見的遊戲機手掣相若，既配備可按壓的搖桿，又有4個主要功能鍵及機頂鍵，拎上手好快便能適應。手掣以鋰電池供電，操作時間達20小時。