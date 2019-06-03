三界五行：九魚圖　吉利有餘

召伯虎在周宣王登基時，作為恩師、養父、丞相，他朗誦了《天保‧九如》這首詩，祝福這位新王如日月，如山川，茂如松柏，壽比南山。在他的輔助下，周宣王以祖先周文王、周武王為榜樣，以周厲王為教訓，勤政親民，勵精圖治，國富民強，史稱「宣王中興」。



由於「九如」與「九魚」諧音，「九魚圖」就成為祝壽、祝上任、祝開業、祝入伙的最佳賀禮。養魚的人，也喜歡養九條魚討個吉利（順便一提，在九星術數中，二黑代表病符，三碧代表是非，五黃代表災煞，七赤代表變動，養魚應避免這些數）。



「九」與「久」諧音，「魚」除了與「如」諧音，也與「愉」、「裕」、「餘」諧音，所以，「九」這個數，便與魚結下不解之緣。畫家張大千、齊白石的「九魚圖」，都在拍賣會以天價成交，既是藝術品，也是吉利的風水擺設。魚在紅荔滿枝的大樹下嬉戲，是「吉利有餘」（荔與利諧音）；魚在蓮藕塘悠然自得，是「年年有餘」（蓮與年諧音），有好兆頭而不落俗套。



當代有些未成名的年輕畫家，也繪畫「九魚圖」以便宜「潤筆金」供喜歡的人選購，如果你有機會遇上合眼緣的，不妨買回家作為點綴或風水擺設。這樣做，利人利己，因為畫家未成名，需要生活費，你就是「助學」，如果將來這畫家成名了，他有福，你也有福。



方向宇