法網大戰：Roland-Garros x Lacoste　着戰衣打氣

每年5月至6月都會於法國巴黎十六區Stade Roland-Garros舉行的法國網球公開賽（Roland-Garros），是四大滿貫系列賽中繼一月舉行的澳洲網球公開賽（Australian Open）後第二個賽事，每場賽事都吸引到過萬名來自世界各地的網球愛好者入場，男子組及女子組各有128名選手參戰，現時就正上演64強戲碼。作為與法國網球公開賽長期合作的獨家服裝品牌Lacoste（合作夥伴關係至2025年），亦特別趁這個戰情緊湊氣氛下推出聯名系列，好讓網球迷可以更投入觀看賽事。



Roland-Garros x Lacoste聯名系列設計，將都市元素融入到網球服裝當中，透過運用網球場上的線條及網球圖案與各種奪目配色結合，演繹出一系列糅合法式簡約格調與運動風格的經典條紋設計。雙方除了打造出專為觀看賽事球迷而設的Tennis Remix Collection之外，更有推出具備彈性及速乾功能的Performance Collection，當中的上衣、短褲及帽子設計完全是為On Court着用，絕對可以讓網球Fans着住落場打波。