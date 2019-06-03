只需一醃一焗　雞胸滑嘟嘟

2019年06月03日 15:00
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    用檸檬和迷迭香來烤雞胸，清新又Juicy。（互聯網）

    嫩滑的雞腿自然多人愛，被標籤成柴皮、鞋烚烚的雞胸，是小眾之選，其實只要識得煮，雞胸都可以煮到滑一滑。IG@primaverakitchen就教大家煮一味超簡單的迷迭香檸檬烤雞胸肉。只需將檸檬汁、迷迭香和其他調味料加雞胸拌勻醃製，已完成一半；趕時間的話，雞肉醃30分鐘已足夠，但如果想更入味，最好醃過夜。之後將所有食材和醃料放在焗盤上放入焗爐烤焗，記得中途要翻轉再焗以確保熟透。最後放入鮮檸檬片和香草作裝飾便完成，輕輕切開雞肉，陣陣檸檬香及香草氣息撲面而來，入口Juicy而不乾身，伴沙律就一餐。
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    材料：
    特級初榨橄欖油　1湯匙
    雞胸肉　2件
    乾牛至　1茶匙
    煙熏辣椒粉　1茶匙
    檸檬汁　1湯匙
    蒜頭　6瓣
    檸檬　適量
    鹽　少許
    黑胡椒碎　少許
    迷迭香　7棵

    做法：
    1.雞胸肉加橄欖油、乾牛至、煙熏辣椒粉、檸檬汁、蒜頭、5片檸檬、鹽、胡椒和3支迷迭香拌勻，醃最少30分鐘。
    2.雞胸和醃料放焗盤，攝氏220度焗15分鐘，再翻轉烤10至15分鐘。
    3.上桌時加新鮮檸檬片和迷迭香作裝飾便成。