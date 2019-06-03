東沖有料到：精彩百出的泰國法器

不少人到泰國佛寺，都會去請佛牌及平安繩等，沒想到今時今日這些法器竟成為了裝飾物！話說當地某個首飾品牌最近推出的飾物系列，便將泰國著名師傅的佛牌、符管及平安繩等，配以色彩鮮艷的外殼及手珠等，炮製成矚目的飾物。



其實一般法器最便宜約10泰銖便有交易，有些聲稱來自著名佛寺或經師傅開光的價格則會較貴，而該系列的出品屬後者，再加上獨特的設計，售價動輒數千泰銖一條，比佛寺請來的法器索價更高！但不少泰國人也慕名光顧，一來他們相信這些法器能幫自己一把，另外賣相亦夠精緻，更有不少香港朋友覺得如此配搭很合眼緣和漂亮。將傳統事物加上心思設計，往往能令之更有價值，以上例子可見一斑。



其實在小弟眼中，這些法器飾物，或從佛寺請來的法器是否真的能幫助自己呢？我經常說任何事都要靠自己努力，若然要信神，我寧願信經常提醒世人「命裏有時終需有，命裏無時莫強求」的歌神許冠傑！若將法器作為一件飾物或寄託則無可厚非，但以為將之戴上便可不勞而獲，只會引伸出不一樣的「神」——神經病是也！



胡慧沖