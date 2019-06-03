挪威直擊！　471km續航　平治首款電動車EQC

平治（Mercedes-Benz）發布旗下首款量產電動車EQC，在挪威奧斯陸（Oslo）舉辦全球試車活動。廠方從選址及接待等都十分花心思，皆因奧斯陸是目前歐洲選用電動車最多的城市，從酒店往機場參加試車活動不是乘坐汽車，而是大夥兒乘電動火車前往。



EQC定位中型SUV，車長接近4.8米，外形帶有GLC味道。車頭設計是平治電動車一大特色，用上全新鬼面罩及頭燈布局，入風口連接着銀飾邊，感覺有別傳統平治車款，科幻感覺頗濃，車側有面積較窄的C柱連接尾部，由於電動車頭、尾均配備電動馬達，所以尾箱高度將微微上調，尾門面積亦相對較細，配上現行平治汽車的橫向一體式的尾燈新設計。白色ECQ400車廂以白、黑兩色為主調，座椅用上雙色配襯，動感跑格。車廂用上灰色皮革包裹，前排門邊座椅的控制按鍵用上深色凹凸面，旁邊配上風琴摺飾面，感覺前衞。全新中控台十分破格，除了備有兩個12.3吋螢幕外，冷氣風口還加配橙色飾條，冷氣按鍵板面採用鋼琴黑木飾面，整個車廂匯聚了平治一貫豪華風格，同時亦感到頗強的年輕感覺。



作為電動SUV，尾箱亦是重點之一。電動車布局有別於傳統汽車，EQC後軸配上了馬達及多層隔音物料，所以尾箱底部會較高，但都足以放入2至3個大型行李篋，實用性一流。配備80kWh鋰電池組，由384顆小電池構成6個模組，透過配備前後軸兩具馬達，提供4MATIC四輪驅動功能，可輸出最高408hp馬力，扭力更達到760Nm。試駕時在強大馬力下，起步反應十分凌厲，需要貼背感的話可大力踩油門，力量即時湧現。同時配備Eco、Comfort及Sport駕駛模式，在高速公路以Sport模式行駛時，力度表現有勁；藉着動力回收系統，當放開油門時系統介入會感受到如「拖波」般的減速，此時系統便進行動力回收充電。駛至郊區多彎的道路，繼續以Sport模式行走，靈敏度在預期之內足以應付各種路況。作為新一代車款，電動車的乘坐舒適感比操控更重要，EQC的寧靜性及舒適度極高，可說是筆者目前為止試駕多款電動車中，最為舒適的一款。EQC擁有471km續航能力，在香港駕駛的話可行走8至9次港珠澳大橋，事實上試車時走了近100km，電量錶顯示其耗電量不高，相信是新一代電動車大熱之選。



規格表

車型：五座位電動SUV

驅動：前後馬達、四輪驅動

馬力：408hp

扭力：760Nm

0~100km/h：5.1秒

極速：180km/h

鋰電容量：80kWh

續航力：445~471km（NEDC）

車身體積：4,761×1,884×1,623mm（長×闊×高）

鳴謝：Mercedes-Benz HK

