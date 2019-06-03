每周一湯：石斛草夏枯草湯　踢走悶熱日子

天氣悶熱，人沒精打采，想變得更醒神，南華藥業公司西灣河店負責人，教大家不妨從飲食方面着手。以下介紹的石斛草夏枯草湯，具有補脾清肝之效，應是踢走悶熱日子的好「煮」意。



石斛草主要功效有益胃生津，滋陰清熱，過往不少中醫典籍，均對此中藥有不錯評價，如清代名醫趙學敏的《本草綱目拾遺》中，記載石斛草「生津巳勞損」。其意思是石斛草可促進體內水液的產生，從而調理五臟虛損，以及因勞累所致的虛弱。此湯另一主角夏枯草，則具有清肝、明目、散瘀、利尿等功效，是涼茶的主要材料。不過要提提大家，夏枯草屬於寒涼之物，濕氣重、脾胃虛弱等人士不宜多飲，事前最好請教醫師意見。



【石斛草夏枯草湯】

材料：（4人分量）

夏枯草 2両

石斛草 1両

蜜棗 4粒

黃豆 2両

可以煲齋湯或加豬橫脷/瘦肉1斤



做法：

1.先將夏枯草用清水浸泡，洗淨後備用。

2.其他材料也用清水洗淨，如要加豬橫脷/瘦肉，請先汆水備用。

3.把黃豆放入布袋煲，以便煲好後可以食用。

4.鍋內加入清水2,000毫升，將全部材料放入鍋中煲兩個小時，即可飲用。



功效：養胃陰（解作養胃以令其陰陽得以平衡)，補脾，清肝