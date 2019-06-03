有飛蟻唔使驚！醒你3招阻入屋

近日經常下雨，晚飯期間，不知大家家中有否出現一些可惡的不速之客？它們總以「光速」姿態出沒，喜歡繞着燈光在空中亂飛，偶爾也會低飛，甚至會降落到飯餸表面，或因翅膀脫落而在地上蠕動。估到是誰嗎？



【飛蟻亦即白蟻】

沒錯，所講的就是飛蟻，亦即是繁殖型白蟻。下雨天時，泥土較為鬆軟有利它們挖掘築巢，所以白蟻會生出一對翼，變成飛蟻，飛出巢外準備交配繁殖下一代。絕大部分的飛蟻飛離巢穴後，都會很快死亡。但如果條件許可，一對雌雄白蟻成功飛入屋，甩掉翅膀後，再加上條件許可（如屋內有隙縫等），就會交配以及產卵，變成白蟻巢，繁殖下一代，後果相當可怕，需要找專業滅蟲公司，解決問題。



【趕飛蟻3招】

飛蟻神出鬼沒，如何避免它們成功入屋？可參考以下方法。

1. 飛蟻有趨光習性，喜歡朝着光線飛，盡量關閉室內的燈光及窗戶，只開啓近街的燈，或在窗外放一盞燈。

2. 飛蟻不但愛光，也喜歡水氣，可在家中光管或燈泡下方，放置一盆水，飛蟻便會投水自盡。

3. 家中改用黃色的燈光，因為白色的燈光與月亮顏色相近，相對黃色的燈光，更易吸引飛蟻。