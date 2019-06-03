食糖都醉！Cocktail滿載童年回憶

雖然已經長大成人，但食糖又怎會是小朋友的專利？尤其熊仔糖、彩虹糖、可樂糖這些七彩繽紛的糖果，更為大家帶來不少童年回憶。IG＠twistedbar就示範了3款用糖果沖調的雞尾酒，賣相搶眼招呼朋友一定呃到Like，至於味道如何就要試過先知了。

https://www.instagram.com/p/ByATsuhF73x/



【熊仔糖雞尾酒】



材料：

熊仔糖 6碗

伏特加、氈酒、冧酒、Tequila、橙酒、桃酒 各1杯

巨型啫喱糖 1粒

檸檬汽水 1杯



做法：

1. 依顏色將熊仔糖放入6個小碗內。

2. 分別加入半杯伏特加、氈酒、冧酒、Tequila、橙酒及桃酒，冷藏2小時。

3. 將巨型啫喱糖放入碗，倒滿七彩熊仔糖。

4. 把剩餘的半杯伏特加、氈酒、冧酒、Tequila、橙酒及桃酒倒入內，最後加入檸檬汽水。



【彩虹糖雞尾酒】



材料：

彩虹糖 1包

伏特加、冰塊 各適量



做法：

1. 依顏色將彩虹糖放入4個小碗內。

2. 把10粒相同顏色的彩虹糖放入玻璃樽內。

3. 注入伏特加後冷藏2小時。

4. 在攪拌機內放滿冰塊，分別倒入50毫升伏特加，調成4杯彩虹雞尾酒。



【可樂糖沙冰雞尾酒】



藍檸檬沙冰：

冰塊 2杯

糖醋、Blue Curacao 各100毫升

糖漿、檸檬汽水 各50毫升



Bubblegum沙冰：

冰塊 2杯

伏特加、Bubblegum糖漿 各100毫升

可樂糖 少許



做法：

1. 在攪拌機內放滿冰塊，分別倒入糖醋、糖漿、檸檬汽水、Blue Curacao拌勻。

2. 接着將冰塊、Bubblegum糖漿、伏特加攪勻。

3. 將Bubblegum沙冰倒在藍檸檬沙冰上。

4. 以同色的可樂糖作點綴。