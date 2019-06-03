男士之夜：今期心情好　Best Buy齊齊數

【紅米K20 Pro正式登場 平絕同級】

Redmi紅米手機剛剛舉行發布會，正式發布新機K20及K20 Pro。K20 Pro採用6.39吋AMOLED全屏幕，用上彈出式前鏡頭設計，而機背則採用3D曲面玻璃，提供3色，另有型格的碳纖黑。

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【超長氣 真無線 AVIOT TE-D01d】

日系耳機品牌AVIOT進軍香港，繼早前的真無線TE-D01b，最近再推新款TE-D01d。跟上次比較，新耳機變大了，同時塗層與修飾細緻了不少，按鍵又用上仿金屬設計，外觀更為討好。耳機對應IPX4級防水防汗，附送的耳翼符合人體工學，佩戴舒適不易掉落，適合做運動時佩載。

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【紅米踩過界！ 首款筆電RedmiBook 14】

自從成為獨立品牌之後，紅米唔單止手機款式多咗，喺啱啱嘅新品發布會，仲宣布推出首款筆記型電腦RedmiBook 14。新機備有14吋全高清屏幕，屏幕邊框只有5.75mm，令屏幕佔機面比例高達81.2%。機身用上銀色金屬物料，黑色鍵盤、銀色TouchPad，外形激似MacBook。機身重1.5kg，重量介乎13吋（1.37kg）及15吋（1.83kg）的MacBook Pro。

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【《新世紀福音戰士》出鉸剪 有乜特別？】

作為動漫迷，《新世紀福音戰士》的各類精品應該買落唔少，不過計實用性，即將於6月5日推出的新產品，粉絲們應該會入貨。

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【全球限量！ Recaro紐布寧特別版桶椅】

Recaro推出Nurburgring Sportster CS賽車化桶椅，全球僅限量999張。此特別版用上高級真皮包裹，並採用紅、黑雙色配搭。

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【嘉倩BB︰「意想筆到！」Samsung Notebook 9 Pro】

筆控操作除了在智能手機及平板電腦上大行其道，近年也廣泛應用在多合一電腦上。Samsung新作Notebook 9 Pro就配備了Active Pen，配合《Samsung Notes》程式就能進行各種書寫或繪圖工作。

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【Rolls-Royce Wraith Eagle VIII 極度珍貴】

Rolls-Royce這款極珍貴的Wraith Eagle VIII，由廠方Bespoke部門製造，全球限量50輛，Eagle VIII名稱由來是百多年前第一次世界大戰，當時軍人駕駛戰機橫越大西洋，而戰機上所搭載的兩具引擎正是Rolls-Royce製造的Eagle VIII型號，廠方為了慶祝這個百年的歷史而特別命名。

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【BMW第三代1系變前驅】

BMW為旗下1系推出全新三代，之前兩代都是採用後驅底盤，不過來到全新第三代卻改用了前驅底盤設定，令車廂空間變得更實用，並進一步減輕車重達30kg。

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【絕招火紅再現！ BigBoysToys草薙京】

向來愛向經典格鬥遊戲致敬的本地玩具廠BigBoysToys，旗下《街霸》系列還未出齊所有角色，最近再開多條《拳皇》產品線引大家入坑。頭炮正是T.N.C.-KOF01 Kyo草薙京，連地台高170mm、長230mm、闊130mm，並以PVC及ABS塑料混合打造。

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【去到邊打到邊！ iclever摺疊鍵盤】

手機再大也難以取代電腦，原因之一是鍵盤太細，帶來工作上的不便。為解決以上問題，摺疊式鍵盤應運而生，由Basco代理引入的iclever IC-BK05便是一例。

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