香港估估吓：好熱呀，剪短頭髮好唔好？

天氣不似預期這句說話老是常出現，只因天氣變化之大，的確估佢唔到，這幾天都陰雨連綿，但轉過身比射三分波還要快，就演變為烈日當空，猛烈的太陽將大家曬得不似人形，加上香港的天氣著名「濕熱」，女生想涼快一點的話，會不會考慮剪短頭髮？



自出道以來，多是以短髮示人的梁詠琪（GiGi），《短髮》是其首張國語專輯的主打歌，90年代是玉女橫行的年代，不論港、台的標準，美/玉女都是長長頭髮，連GiGi早於1995年驚為天人的手錶平面廣告，都是留着一把長頭髮，但原來當時還是大學生的她全因忙於考試，所以才沒有空剪頭髮，拍廣告後GiGi便把長髪剪短了。不過，GiGi正正憑着這個長髪的平面廣告，讓導演爾冬陞留下深刻印象，後來決定找她演出電影《烈火戰車》，以新星姿態加入演藝圈。雖然演藝路由電影開始，但GiGi很快便推出個人專輯，她當時的經理人公司老闆是台灣人，加上90年代港星進軍台灣往往都有好成績，所以1996年推出廣東專輯後，GiGi於翌年便推出國語專輯《短髮》，一頭短髪的GiGi配合無得輸的外形，在台灣發展得非常順利，事實上《短髮》的確唱出了少女失戀的挫敗感，要知道被飛的慘痛是無分國界，本尊就曾在K房見證巴打們唱到「我已剪短我的髮......」聲淚俱下的場面，真是聞者心酸。不得不提是GiGi因着經理人公司的關係，這一首《短髮》其實是動用了台灣樂壇的實力派音樂人操刀，作曲的陳國華、李子恒固然是資深音樂人，作詞的鄭淑妃更是台灣著名細寫女性心理的填詞人，代表作葉蒨文的《女人的眼淚》以及《離開情人的日子》，如此鑽石陣容為一位新人打造單曲，GiGi豈會不順利打開華語歌市場？同時也不得不說，捧新人的確要落點本的，但當然位新人都要受得落，否則亂谷就無幸福了。



不知不覺，GiGi入行已經24年，由最初的清秀大學生到短髮少女，經歷了動地驚天的戀愛新聞，到意外展開異國情緣而開花結果，與西班牙籍Sergio成婚，並於2015誕下女兒Sofia，雖然中間經過不少風雨，然而如今的GiGi無疑更成熟，即使短髮依然，卻已經衝開很多內心枷鎖，不論在電影或歌路上都表現得更無束縛，是一位真正的全方位藝人了。





《短髮》

作曲：陳國華、李子恒

作詞：鄭淑妃

主唱：梁詠琪



哭到喉嚨沙啞 還得拚命裝傻

我故意視而不見 你外套上有她的髮



她應該非常聽你的話 她應該會順着你的步伐

乖乖的呆在家 靜靜的守着電話



我已剪短我的髮 剪斷了牽掛 剪一地不被愛的分岔

長長短短 短短長長 一吋一吋在掙扎

我已剪短我的髮 剪斷了懲罰 剪一地傷透我的尷尬

反反覆覆 清清楚楚 一刀兩斷 你的情話 你的謊話



一刀兩斷 你的情話 你的謊話





聽歌時間：https://bit.ly/1tyQ1yV



