果粉聚焦：美國直擊！WWDC懶人包（軟件類）

Apple剛剛於美國加州聖何塞會議中心舉行WWDC（Worldwide Developers Conference）2019開發者大會，東網記者親赴現場直擊，在全長約2小時的發布會中，Apple帶來多個OS上的更新，詳情如下：



【1】有咩軟件發表？

Apple首部自家製科幻片《For All Mankind》預告、watchOS 6、iOS 13、iPadOS、macOS Catalina、tvOS 13。



【2】watchOS 6有咩新嘢？

- 新增多款錶面，部分支援整點報時

- 終於有專屬App Store

- 加入計數機（可計小費）、有聲書、語音備忘錄等工具

- 加入噪音（Noise）App，偵測環境聲浪，並提醒用家環境太嘈吵

- 加入周期（Cycle）App，為女士們追蹤月事數據

- 支援運動趨勢模式，顯示用戶生活習慣及變化

- 容許開發者製作獨立運作App，毋須接駁iPhone也可運作

- 今秋推出



【3】iOS 13有咩新嘢？

- 全新Dark Mode，啟用後訊息、音樂及鍵盤也會變成黑色色調

- 設有一系列Dark Mode專用牆紙

- Face ID解鎖快上代30%、App啟動快2倍

- 支援Swype打字，在鍵盤滑動手指就能連續輸入，提升打字效率

- Memoji增加更多化妝及飾物選項，並可變成貼紙

- 地圖App細緻度更高，並可在實景內快速穿梭，今年內完善美國地區，日後再推廣至其他地方

- 影相App多了影棚燈靠近或遠離效果，並首度容許影片旋轉及加入濾鏡

- 相片新增分享建議，按相中人建議分享對象

- 提升私隱，可以選擇只向應用程式提供一次定位資料，防止對方不斷追蹤

- 新登入服務Sign in with Apple，以亂碼假電郵取代真電郵登入網站，避免被廣告滋擾

- 戴上AirPods時Siri會為用家閱讀信息，用家也可以立即用語音回覆

- HomeKit Secure Video，只要透過適合的錄影器材，就能把影像「射」上HomeKit內

- Siri由捷徑變為獨立App，並支援Neural TTS功能，朗讀更似真人

- 強化Hands-on功能，用家可與另一個AirPods用家共享聆聽中的音樂

- 即日供開發者試用，7月公測

- 今秋推出



【4】iPadOS係乜？

- 專為iPad而設的全新作業系統

- 縮細圖示，同一版可放入更多捷徑

- 分割畫面更自由，可在側欄自由切換App

- 可雙開同一個App，方便對比資料或搬動資料

- 多了一個「Column View」，可如電腦般顯示檔案詳細資訊

- iPad Pro的USB-C埠可直讀USB手指、SD卡或相機內的資料

- 文字編輯時手指變得更有用，3指收埋複製文字，打開則貼上

- 3指向左滑動就能Undo，毋須再如以前般搖動機身

- 用家可自設顯示字體，並可到App Store下載心水字體

- Apple Pencil的延遲率由20ms降至9ms

- 改良版Safari，網頁顯示更像電腦，更追加下載管理員

- 即日供開發者試用，7月公測

- 今秋推出



【5】macOS有何變化？

- 全新macOS 10.15，代號為Catalina

- iTunes成為了歷史，分拆成Apple Music、Apple TV及Apple Podcasts三個獨立程式

- Apple TV程式帶來4K HDR、Dolby Vision及Dolby Atmos的支援能力

- Sidecar功能，容許iPad變成Mac機的第二個屏幕

- Sidecar功能也支援Apple Pencil，令iPad可如繪圖板般畫圖

- Screen Time，記錄用戶上網習慣

- 強化版Voice Control，方便傷殘人士單靠說話便能全面控制電腦

- 全新「Find My」功能，電腦被盜後可要求輸入密碼後才能使用，也可透過附近的iDevice離線尋找失機

- 即日供開發者試用，7月公測

- 今秋推出



【6】tvOS 13特色何在？

- 全新多用戶介面，不同用戶登入會有不同的電影建議

- 支援DualShock 4及Xbox One遊戲手掣，打機更親切