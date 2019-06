果粉聚焦：美國直擊！WWDC懶人包（軟件類）

Apple剛剛於美國加州聖何塞會議中心舉行WWDC(Worldwide Developers Conference)2019開發者大會,東網記者親赴現場直擊,在全長約2小時的發布會中,Apple帶來多個OS上的更新,詳情如下:



【1】有咩軟件發表?

Apple首部自家製科幻片《For All Mankind》預告、watchOS 6、iOS 13、iPadOS、macOS Catalina、tvOS 13。



【2】watchOS 6有咩新嘢?

- 新增多款錶面,部分支援整點報時

- 終於有專屬App Store

- 加入計數機(可計小費)、有聲書、語音備忘錄等工具

- 加入噪音(Noise)App,偵測環境聲浪,並提醒用家環境太嘈吵

- 加入周期(Cycle)App,為女士們追蹤月事數據

- 支援運動趨勢模式,顯示用戶生活習慣及變化

- 容許開發者製作獨立運作App,毋須接駁iPhone也可運作

- 今秋推出



【3】iOS 13有咩新嘢?

- 全新Dark Mode,啟用後訊息、音樂及鍵盤也會變成黑色色調

- 設有一系列Dark Mode專用牆紙

- Face ID解鎖快上代30%、App啟動快2倍

- 支援Swype打字,在鍵盤滑動手指就能連續輸入,提升打字效率

- Memoji增加更多化妝及飾物選項,並可變成貼紙

- 地圖App細緻度更高,並可在實景內快速穿梭,今年內完善美國地區,日後再推廣至其他地方

- 影相App多了影棚燈靠近或遠離效果,並首度容許影片旋轉及加入濾鏡

- 相片新增分享建議,按相中人建議分享對象

- 提升私隱,可以選擇只向應用程式提供一次定位資料,防止對方不斷追蹤

- 新登入服務Sign in with Apple,以亂碼假電郵取代真電郵登入網站,避免被廣告滋擾

- 戴上AirPods時Siri會為用家閱讀信息,用家也可以立即用語音回覆

- HomeKit Secure Video,只要透過適合的錄影器材,就能把影像「射」上HomeKit內

- Siri由捷徑變為獨立App,並支援Neural TTS功能,朗讀更似真人

- 強化Hands-on功能,用家可與另一個AirPods用家共享聆聽中的音樂

- 即日供開發者試用,7月公測

- 今秋推出



【4】iPadOS係乜?

- 專為iPad而設的全新作業系統

- 縮細圖示,同一版可放入更多捷徑

- 分割畫面更自由,可在側欄自由切換App

- 可雙開同一個App,方便對比資料或搬動資料

- 多了一個「Column View」,可如電腦般顯示檔案詳細資訊

- iPad Pro的USB-C埠可直讀USB手指、SD卡或相機內的資料

- 文字編輯時手指變得更有用,3指收埋複製文字,打開則貼上

- 3指向左滑動就能Undo,毋須再如以前般搖動機身

- 用家可自設顯示字體,並可到App Store下載心水字體

- Apple Pencil的延遲率由20ms降至9ms

- 改良版Safari,網頁顯示更像電腦,更追加下載管理員

- 即日供開發者試用,7月公測

- 今秋推出



【5】macOS有何變化?

- 全新macOS 10.15,代號為Catalina

- iTunes成為了歷史,分拆成Apple Music、Apple TV及Apple Podcasts三個獨立程式

- Apple TV程式帶來4K HDR、Dolby Vision及Dolby Atmos的支援能力

- Sidecar功能,容許iPad變成Mac機的第二個屏幕

- Sidecar功能也支援Apple Pencil,令iPad可如繪圖板般畫圖

- Screen Time,記錄用戶上網習慣

- 強化版Voice Control,方便傷殘人士單靠說話便能全面控制電腦

- 全新「Find My」功能,電腦被盜後可要求輸入密碼後才能使用,也可透過附近的iDevice離線尋找失機

- 即日供開發者試用,7月公測

- 今秋推出



【6】tvOS 13特色何在?

- 全新多用戶介面,不同用戶登入會有不同的電影建議

- 支援DualShock 4及Xbox One遊戲手掣,打機更親切