果粉聚焦：美國直擊！WWDC懶人包 (硬件類)

跟去年WWDC「齋吹」軟件不同，今屆大會內特別發表了2款全新硬件，當中包括Mac Pro電腦及Pro Display XDR顯示屏，兩者皆定位專業兼索價不菲，詳情如下：



【1】Mac Pro有咩咁勁﹖

- 全新「工作站」級電腦

- 一改「垃圾桶」設計，變成一個不銹鋼箱子，極富未來感

- 最高可選配Intel 28核心Xeon處理器

- 可裝上1.5TB的2,933MHz ECC記憶體

- 最多安裝兩張AMD Radeon Pro Vega II Duo顯示卡

- 自帶8個PCIe插槽，方便用戶擴充升級

- 可安裝全新Afterburner擴充卡，同時播放3組8K RAW影片或12組4K影片

- 自家MPX套件，有助提升電流負載

- 提供2個Thunderbolt 3、2個USB-A、1個3.5mm耳機孔及2個乙太網路埠

- 3風扇風冷設計，並在機身前方加入大量散熱孔，藉此加強對流

- 機頂設手挽，拎起再轉動就能拉起機箱，方便升級

- 設有滾輪，方便推動

- 基礎型號搭載8核Xeon處理器、32GB記憶體、256GB SSD和AMD Radeon Pro 580X GPU

- 售價5,999美元起，折合約HK$47,010，索價不菲

- 今秋推出



【2】Pro Display XDR又係乜東東﹖

- 專為多媒體工作者而設的32吋屏幕

- 提供6K解像度(6,016×3,384)、P3色域、10-bit寬色域

- 最高1,600 nits亮度，不限時1,000 nits亮度

- 背部設有大量散熱孔

- 以Thunderbolt 3連接電腦，一台Mac Pro最多同時連接6個芒

- 索價4,999美元，折合約HK$39,174

- 可另購轉向支架，令屏幕得以縱向顯示，售999美元，約HK$7,829

- 可加1,000美金加裝nano-texture玻璃，進一步提升防反光能力

- 今秋推出

