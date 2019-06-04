果粉聚焦：美國直擊！WWDC懶人包 (硬件類)
跟去年WWDC「齋吹」軟件不同，今屆大會內特別發表了2款全新硬件，當中包括Mac Pro電腦及Pro Display XDR顯示屏，兩者皆定位專業兼索價不菲，詳情如下：
【1】Mac Pro有咩咁勁﹖
- 全新「工作站」級電腦
- 一改「垃圾桶」設計，變成一個不銹鋼箱子，極富未來感
- 最高可選配Intel 28核心Xeon處理器
- 可裝上1.5TB的2,933MHz ECC記憶體
- 最多安裝兩張AMD Radeon Pro Vega II Duo顯示卡
- 自帶8個PCIe插槽，方便用戶擴充升級
- 可安裝全新Afterburner擴充卡，同時播放3組8K RAW影片或12組4K影片
- 自家MPX套件，有助提升電流負載
- 提供2個Thunderbolt 3、2個USB-A、1個3.5mm耳機孔及2個乙太網路埠
- 3風扇風冷設計，並在機身前方加入大量散熱孔，藉此加強對流
- 機頂設手挽，拎起再轉動就能拉起機箱，方便升級
- 設有滾輪，方便推動
- 基礎型號搭載8核Xeon處理器、32GB記憶體、256GB SSD和AMD Radeon Pro 580X GPU
- 售價5,999美元起，折合約HK$47,010，索價不菲
- 今秋推出
【2】Pro Display XDR又係乜東東﹖
- 專為多媒體工作者而設的32吋屏幕
- 提供6K解像度(6,016×3,384)、P3色域、10-bit寬色域
- 最高1,600 nits亮度，不限時1,000 nits亮度
- 背部設有大量散熱孔
- 以Thunderbolt 3連接電腦，一台Mac Pro最多同時連接6個芒
- 索價4,999美元，折合約HK$39,174
- 可另購轉向支架，令屏幕得以縱向顯示，售999美元，約HK$7,829
- 可加1,000美金加裝nano-texture玻璃，進一步提升防反光能力
- 今秋推出