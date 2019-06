夏天一到,連帶昆蟲曱甴都活躍起來,四出周圍咁走,一個唔好彩正面「交鋒」,的確相當嚇人。其實只要你手上有部吸「蟲」機(Bug Vacuum),任何昆蟲曱甴都難逃你手指罅。最近網上就有所謂嘅十大吸蟲機之選(List of Top 10 Best Bug Vacuums in 2019),每一款基本原理都係將吸嘴對準目標,一蓋一吸,昆蟲即被「消失」,不留任何痕迹,不少吸嘴還可以伸長縮短,用起上來相當方便簡單,連任何角落都可以同昆蟲Bye Bye。

