三界五行：客廳最重要嘅家具──梳化

現代家居，客廳是一個舉足輕重的地方，客廳布置得宜，可以令家庭和諧，家運興隆。一家人，除了上班、上學、吃飯、睡覺，客廳就是聚首的地方。英文稱之為Living Room，起居室，涵蓋了上述內容；但是，中文稱之為客廳，是更加客觀的講法，因為顧名思義，客廳是招呼客人的地方，一個人、一個家庭，成功最主要因素，不光靠有權、有勢、有錢、有學歷，而是以人為本，人和，勝過天時與地利。客廳在家中的功能，相當於機構的外事公關部，提升到國的層面，就是外交部。



客廳最重要的家具，就是梳化。梳化雖然是英文Sofa的譯音，但是，在梳化傳入之前，中國已有與梳化類似作用的家具──床榻、炕床、架子床、羅漢床、貴妃床。中式梳化與床的演變，是中國文明進化的歷史。



遠古時期，我們的祖先在山洞居住，沒有床，用草、樹葉當作席，鋪在泥石之上，就是睡覺、進食、工作、日常生活、社交活動的地方，直到商朝、周朝，即使天子也沒有「龍床」，比百姓高貴一些，用貂皮、熊皮、豹皮、虎皮代替草席。古時，絕交叫做「割席」，可見，當時吃喝玩樂、睡覺、休息、學習、辦公、處理國家大事，都是在床上進行的。秦、漢、晉這幾個朝代，開始有床，但那時的床，仍然要兼顧上述功能。北方寒冷，床側或床下燒柴火，賴以保暖，名為炕，也就是炕床。炕上設案，飲食、學習、辦公、處理國家大事，都在炕上進行。



方向宇