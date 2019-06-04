迎端午：素糉加姬松茸　矜貴有「營」

端午除了扒龍舟、游龍舟水等活動外，不少家庭的媽媽或長輩都會努力包糉，讓家人一飽口福，近年大吹健康養生的潮流，茹素更是日漸普遍，尖沙咀一間高級中菜食府總廚莫明師傅，就利用矜貴的姬松茸和各種素食食材，打造一隻養生姬松茸百味糉。



姬松茸浸軟後燉煮至軟身，再用香菇粉調味，會散發出獨特香氣，配合蟲草、甘栗和鷹嘴豆等，口感豐富。師傅亦特別加入海帶和昆布，令味道帶天然鹹香。糯米則加入三色藜麥，令賣相更佳，營養更豐富。



別以為素糉的食材單調，其實坊間亦有不同的配搭，如利用不同的豆類作混搭，又或是以香氣撲鼻的菇菌做主角，鹹甜皆宜，素食人士都有大把選擇。



材料：

糯米 80克

三色藜麥、姬松茸 各9克

開邊綠豆 45克

甘栗 1粒

海帶、蟲草花 各6克

昆布 10克

鷹嘴豆 30克

花生油 8克

香菇粉、麻油、鹽 各少許

竹葉 5塊

棉繩 1條

水 適量



做法：

1.藜麥、開邊綠豆分別加水浸過夜，瀝乾水備用；藜麥和糯米加鹽、香菇粉、麻油和花生油混合。

2.昆布、海帶切角，和蟲草花一起汆水，盛起瀝乾水後加鹽和麻油拌勻。

3.姬松茸洗淨，浸泡3小時，細火燉煮2小時至軟身，下香菇粉調味。竹葉洗淨後用熱水煮10分鐘。

4.將 2 塊竹葉摺成兜狀，依次序放入半份糯米及藜麥、半份開邊綠豆、其他材料、半份開邊綠豆及半份糯米及藜麥。

5.用3塊竹葉完全包裹後，以棉繩紮好，細火蒸約4小時便成。