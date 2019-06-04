自製楊梅醬伴鴨胸　酸甜減膩

早前香港優質醬料品牌主理人Nicole就教大家用當造楊梅加紫蘇葉製成果醬，她今日就以酸甜的楊紫蘇醬作例子，教大家炮製成醬汁搭配油腴十足的鴨胸。很多時鴨皮都有厚厚的一層脂肪，如果想去除鴨皮多餘的油分，在煎煮前可以在鴨皮鎅花，然後再以研磨過的香料醃製。下鑊煎時亦應先放入鴨皮一面，煎出油分後，才翻轉煎鴨肉，謹記鴨胸不要煎得太熟，以免肉質變韌。



醬汁方面，楊梅紫蘇醬加點紅酒及黑醋來煮，令酸甜味更強烈突出，下點牛油則令香氣更馥郁，若然不想加紅酒，也可以用上湯代替。最後擺碟，放入脆餅，再放上芝士、鴨胸、沙律菜，下點醬汁，這味菜與紅酒相當匹配，而煎過鴨胸剩下的油也可以用來煎煮薯仔，添加甘香滋味。



材料：

鴨胸 1塊

脆餅 適量

沙律菜 適量

Brie Cheese片 適量

芫荽籽 1茶匙

黑胡椒粒 1茶匙

海鹽 1茶匙

花椒 1茶匙

意大利香草碎 1茶匙

紅酒 半杯

黑醋 1茶匙

牛油 1湯匙

紫蘇楊梅果醬 3湯匙



做法：

1.鴨胸皮鎅花；芫荽籽、黑胡椒粒、海鹽、花椒、意大利香草碎磨碎，抹在鴨皮上醃一會。

2.以中火燒熱鑊，先放鴨皮一面煎上分半鐘，然後翻轉煎多分半鐘，撈起切片。

3.紅酒、黑醋、牛油和紫蘇楊梅醬煮至濃稠；碟上放脆餅，再放上芝士、鴨胸片、醬汁和沙律菜便成。