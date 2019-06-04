Longines　父親節「錶」心意

好多父親都是愛錶之人，加上腕錶可以記下生活的點滴，讓彼此更珍惜相處的每分每秒，所以在這大日子裏送腕錶給爸爸最適合不過。Longines於今個父親節特別為父親大人精選3款不同風格的腕錶，適合不同個性的父親。若父親屬運動型，首選當然是HydroConquest系列潛水腕錶。它擁有41mm直徑，除了搭載自動上鏈機械機芯，更配上陶瓷單向旋轉錶圈，防水深度300m，啱晒好動爸爸玩水時佩戴。



假如父親大人愛周遊列國，就不妨送他一枚兩地時間腕錶。Longines Conquest V.H.P. GMT Flash Setting腕錶可用手動調校方式轉換時區；又或是以智能手機內的閃光系統進行調校。此錶內藏獨家先進機芯，提供極高的精準度 (每年誤差僅 ± 5秒)。同時，若腕錶受撞擊或受磁干擾後，其齒輪位置檢測系統（GPD）能調整指針，為旅者提供最便捷的使用體驗。



至於一向深受錶迷追捧的復刻軍錶，也是不錯的送禮選擇。尤其是全新推出的Heritage軍事腕錶，沿用了早期為英國皇家空軍設計的原創款式，採用38.50mm直徑錶殼，配上綠色復古真皮錶帶。加上為了保留40年代的精神，而採用內藏方式搭載自動機芯（L888.2），令腕錶外觀簡約中露優雅味道，跟愛好軍事或優雅型的父親非常合襯。