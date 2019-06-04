大健事：端午節狂食糉　學定消滯食療傍身

今個星期五便是端午節了，相信大家可能為咗應節而密密食糉。若然稍一不慎吃多了，可烹調由醫學博士兼註冊中醫師陳玉瑜建議的消滯食療，紓緩不同的食滯症狀。



雞內金麥芽煎

材料：雞內金3-5個（炒黃）、萊菔子3錢、麥芽5錢、蒼朮3錢

做法：將所有材料以4碗水煎至1碗，溫服。

功效：雞內金可消食健脾，萊菔子能除脹、降氣化痰，配以和胃的麥芽，此食療可紓緩食欲不振和消化不良。



麥芽山楂飲

材料：麥芽5錢、山楂3錢、紅糖10克

做法：把去雜質的麥芽炒黃，山楂炒焦，然後加兩碗水煮30分鐘即成。

功效：麥芽可幫助消化而味酸、性溫的山楂能健脾開胃，此食療適用於食積停滯、厭食不饑等情況。



砂仁曲米粥

材料：砂仁2錢、神曲4錢、粳米2両、白糖少許

做法：將神曲搗碎後煎汁去渣，砂仁磨成細末，待用。將粳米洗淨放入砂鍋內，加入砂仁細末，加神曲汁攪勻，熬熟，最後加入白糖即成。

功效：味辛、性溫的砂仁能行氣和胃、醒脾，有促進消化液分泌和增強胃腸蠕動的作用；神曲能消食化積，健脾和胃。此粥適用於脾胃不足之消化不良、食積、噯食吞酸、脘悶腹脹及大便泄瀉。



山楂白蘿蔔排骨湯

材料：山楂2両、白蘿蔔1個、排骨5両

做法：先將排骨氽水備用，白蘿蔔洗淨切塊，山楂洗淨。把所有材料加水煮滾，並以適量食鹽調味。

功效：白蘿蔔有除疾潤肺、解毒生津、利尿通便之效，配上健脾開胃的山渣，食欲不振、腹脹噯氣者適用。