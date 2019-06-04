本日日本：Sanrio大賞　吉蒂今次排第幾？

2019年06月04日 18:00
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    本日日本：Sanrio大賞　吉蒂今次排第幾？（互聯網）

    第34回「Sanrio Character大賞」剛剛公布了結果，第一位係……登登登登……咪Hello Kitty囉！今次吉蒂得票有164萬7073票，力壓群雄，成為第一任的令和冠軍！

    唔好以為吉蒂排第一好例牌，其實今次係繼2013年，吉蒂相隔6年之後再次榮登榜首。
    今次活動的主題是「尋找令和的可愛！」，共有80組「佳麗」角逐，總票數達到1,383萬，是歷來最高。吉蒂在平成年代中期曾取得了12連霸的佳績，但近年來她已讓出王座，去年更跌至第三，這次終於挽回頹勢！

    力爭「三連霸」失敗的肉桂狗，今次以158萬4057票而屈居第二，而每年都名列前茅的布甸狗，則以158萬4057票得第三名。

    2019 Sanrio Character大賞 前十名
    1位　Hello Kitty（164萬7073票）
    2位　肉桂狗（158萬4057票）
    3位　布甸狗（122萬1788票）
    4位　My Melody（102萬2381票）
    5位　PC狗（96萬6763票）
    6位　Little Twin Stars（66萬4565票）
    7位　Kuromi（50萬9088票）
    8位　YOSHIKITTY（46萬9184票）
    9位　梳乎蛋（42萬2542票）
    10位　Tuxedosam（36萬4440票）