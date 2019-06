本日日本：Sanrio大賞　吉蒂今次排第幾？

第34回「Sanrio Character大賞」剛剛公布了結果,第一位係……登登登登……咪Hello Kitty囉!今次吉蒂得票有164萬7073票,力壓群雄,成為第一任的令和冠軍!



唔好以為吉蒂排第一好例牌,其實今次係繼2013年,吉蒂相隔6年之後再次榮登榜首。

今次活動的主題是「尋找令和的可愛!」,共有80組「佳麗」角逐,總票數達到1,383萬,是歷來最高。吉蒂在平成年代中期曾取得了12連霸的佳績,但近年來她已讓出王座,去年更跌至第三,這次終於挽回頹勢!



力爭「三連霸」失敗的肉桂狗,今次以158萬4057票而屈居第二,而每年都名列前茅的布甸狗,則以158萬4057票得第三名。



2019 Sanrio Character大賞 前十名

1位 Hello Kitty(164萬7073票)

2位 肉桂狗(158萬4057票)

3位 布甸狗(122萬1788票)

4位 My Melody(102萬2381票)

5位 PC狗(96萬6763票)

6位 Little Twin Stars(66萬4565票)

7位 Kuromi(50萬9088票)

8位 YOSHIKITTY(46萬9184票)

9位 梳乎蛋(42萬2542票)

10位 Tuxedosam(36萬4440票)