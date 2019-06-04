本日日本：Sanrio大賞　吉蒂今次排第幾？

第34回「Sanrio Character大賞」剛剛公布了結果，第一位係……登登登登……咪Hello Kitty囉！今次吉蒂得票有164萬7073票，力壓群雄，成為第一任的令和冠軍！



唔好以為吉蒂排第一好例牌，其實今次係繼2013年，吉蒂相隔6年之後再次榮登榜首。

今次活動的主題是「尋找令和的可愛！」，共有80組「佳麗」角逐，總票數達到1,383萬，是歷來最高。吉蒂在平成年代中期曾取得了12連霸的佳績，但近年來她已讓出王座，去年更跌至第三，這次終於挽回頹勢！



力爭「三連霸」失敗的肉桂狗，今次以158萬4057票而屈居第二，而每年都名列前茅的布甸狗，則以158萬4057票得第三名。



2019 Sanrio Character大賞 前十名

1位 Hello Kitty（164萬7073票）

2位 肉桂狗（158萬4057票）

3位 布甸狗（122萬1788票）

4位 My Melody（102萬2381票）

5位 PC狗（96萬6763票）

6位 Little Twin Stars（66萬4565票）

7位 Kuromi（50萬9088票）

8位 YOSHIKITTY（46萬9184票）

9位 梳乎蛋（42萬2542票）

10位 Tuxedosam（36萬4440票）