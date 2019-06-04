本日日本：Sanrio大賞 吉蒂今次排第幾？
2019年06月04日 18:00
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本日日本：Sanrio大賞 吉蒂今次排第幾？（互聯網）
第34回「Sanrio Character大賞」剛剛公布了結果，第一位係……登登登登……咪Hello Kitty囉！今次吉蒂得票有164萬7073票，力壓群雄，成為第一任的令和冠軍！
唔好以為吉蒂排第一好例牌，其實今次係繼2013年，吉蒂相隔6年之後再次榮登榜首。
今次活動的主題是「尋找令和的可愛！」，共有80組「佳麗」角逐，總票數達到1,383萬，是歷來最高。吉蒂在平成年代中期曾取得了12連霸的佳績，但近年來她已讓出王座，去年更跌至第三，這次終於挽回頹勢！
力爭「三連霸」失敗的肉桂狗，今次以158萬4057票而屈居第二，而每年都名列前茅的布甸狗，則以158萬4057票得第三名。
2019 Sanrio Character大賞 前十名
1位 Hello Kitty（164萬7073票）
2位 肉桂狗（158萬4057票）
3位 布甸狗（122萬1788票）
4位 My Melody（102萬2381票）
5位 PC狗（96萬6763票）
6位 Little Twin Stars（66萬4565票）
7位 Kuromi（50萬9088票）
8位 YOSHIKITTY（46萬9184票）
9位 梳乎蛋（42萬2542票）
10位 Tuxedosam（36萬4440票）