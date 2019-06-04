少年上網找治療方法　延誤醫治令頸傷惡化

現今世代但凡病痛不適，第一件事便是上網求答案，在好的方面來說，患者可因而找到適當的求醫方向，接受專業的治療；相反，有些人卻化身網上醫生，自行尋找處理方法，結果延誤就醫，令傷患病況惡化。



一名19歲青年在父母多番催促下前來求助脊醫，來到診所時，他的頸椎僵硬、頭痛、耳鳴、眼花，還有手麻痹，檢查證實是頸椎間盤突出，而且痛症已經出現一段日子。



這位青年被家人形容為宅男，中學畢業成績不理想，未能繼續升學，他沒有積極找工作，終日在家上網打機，早陣子有朋友邀約去主題樂園，終於走出家門。當日玩了一整天機動遊戲，到坐完過山車後，甚少外出及不做運動的他，覺得頭暈頸痛，但就未有向同伴透露及即時休息，怕被嘲笑身子虛弱。



回到家後頸痛持續，於是上網查看，找到一種按摩器，聲稱可按鬆繃緊的頸肌肉，他又發現熱敷可以加速血液循環，於是雙管齊下，試圖用自己方法消除頸痛。可是第二天醒來，發現頸椎完全不能郁動，頭痛變得更嚴重，還有手麻痹。這是錯誤一，初起的關節肌肉痛是要冰敷，才有效減低肌肉發炎，熱敷只會惡化。



他沒有求醫，再上網查找方法，試着做多角度拉筋伸展動作，強行的拉扯令頸椎痛上加痛。這是錯誤二，他做的伸展動作只適合復康時期做。



之後，他走到復康用品店買了一個金屬頸托，以為可以穩定頸部，借力紓緩痛楚，結果適得其反，令椎間盤突出周邊血液循環更差，頸椎變得僵直。這是錯誤三，此類頸箍是給撞車或撞擊引致韌帶過鬆的傷者使用，穩固頸部免壓到中樞神經。



這樣上網亂找處理方法，由最初只有頸痛，輕微頭痛和手麻痹，惡化成嚴重頸痛僵直，並且出現耳鳴眼花，也是因為自行判斷，延誤醫治所致。



長期上網打機，他頸椎弧度已經變直，第五、六及七節軟骨變薄，過山車左右搖晃的衝力，令不做運動的他容易拉傷肌肉，導致頸椎間盤突出惡化。脊醫以



手法矯正及超聲波消炎，幫助他消除頸痛及手麻痹，令頸椎恢復活動能力。再次提醒大家，傷患病況應由醫生診斷及治療，切勿在網上查看後自行定斷。



脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家