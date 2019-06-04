鬼才達利　超現實主義大師

將有藝術展覽在港舉行的達利（Salvador Dali），被譽為20世紀最偉大的超現實主義藝術家，有着非凡的個性、精湛的技藝，不但涉獵雕塑、版畫、寫作、舞台劇、電影製作、廣告設計等不同領域，更巧妙地將精神分析學運用於藝術中，令他能與畢加索、馬蒂斯齊名。



事實上，達利的作品一向予人意境怪異、抽離現實、構圖奇特等印象，當中的「符號」各有不同的象徵意義，像蝴蝶代表自由與蛻變、麵包代表性慾、螞蟻象徵心癢癢的感覺等，因此其作品一直深受世人追捧。以一幅名為《拿破崙的鼻子，搖身一變成為一名孕婦，帶着她的憂鬱影子，在已毀壞的遺址中散步》（1945年）的畫作為例，運用了「雙影像」這種技法來繪畫，層次分明之餘，更呈現出奇特的意境，稱得上是達利的重要作品，價值高達800萬歐元！



創作於1926年至1927年間的《艾呂雅肖像》（Portrait of Paul Eluard），是達利另一幅重要作品，畫面出現不同的「符號」，體現其藝術特色，而且它在拍賣市場屢創成交紀錄，最終造出2,240萬美元的高價！