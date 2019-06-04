宇宙戰艦45周年冷知識　紅到高達都想抄？

如果你年紀有番咁上下，又是日本動畫迷的話，對《宇宙戰艦大和號》應該不會陌生，以二戰時的真實戰艦大和號為藍本，創作出能在宇宙航行的宇宙戰艦，是70年代最為爆紅的科幻動畫，《宇宙戰艦大和號》誕生於1974年，踏入今年剛好是45周年，就趁這個富紀念性的日子，待小記分享一些大和號的冷知識吧。



【紅到《高達》都想用戰艦做主角】

製作《機動戰士高達》的日本動畫製作公司SUNRISE的元老飯塚正夫、山浦栄二、吉井孝幸三人曾表示，他們製作《高達》時充份參考了《大和號》的成功和失敗經驗，更表示在最初構想中，《機動戰士高達》本來不是以高達為主角機，而是像《大和號》般以聯邦軍的宇宙航母「WHITE BASE」為主角機的，後來因玩具贊助商希望有機械人出現，才決定將高達設定為主角機，因出高達玩具而至富的Bandai，應該多得當年玩具贊助商的決定。



【如沒有《大和號》都未必有《高達》】

《宇宙戰艦大和號》之前的動畫，主要都是為了製作給小學生之類的低年鹷層觀眾睇的，但《大和號》以認真細緻的設定，及緊湊的艦戰場面，成功吸引了一班原本不睇動畫的初高中生，《大和號》出現之前，日本根本沒有專門的動畫雜誌，但由於《月刊OUT》等雜誌刊發《大和號》相關特輯而引起反響，才催生日本動畫專業雜誌的出現，而動畫製作公司亦明白原來設定認真，針對高年齡層的動畫其實很有市場，就在此歷史背景下，針對成熟市場的《機動戰士高達》才有機會面世，可以說，如沒有《大和號》都未必有《高達》。



【《大和號》由52集幅縮減至26集】

《宇宙戰艦大和號》雖然是一代經典，但首播時收視並不是太好，比起同時段其他電視台的動畫，如《飄零燕》、《義犬報恩》差得多，其實《大和號》當初計劃有52集，製作時已縮減至39集，但因收視不佳，最後更被大幅縮減至26集提前結束，幸好後來重播時，慢慢因口碑而令收視上升，並於77年、78年、80年，推出三步曲電影版，將《大和號》熱潮推至高峰。