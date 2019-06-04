【深夜字聊】形態似香蕉　問題可大可小

Q：本人今年50多歲，去年發現陰莖充血時，形態由一直以來筆直勃起，變成了彎曲勃起像根香蕉，龜頭彎曲地指向肚臍。要遷就性交角度，而且不能像以前完全進入。強行進入的話，陰莖會像「拗柴」感到疼痛，亦很怕拉傷。我因駐內地工作而在當地的男科醫院求診，照了超聲波，醫生說是「陰莖海綿體硬結病」，我有打算返港治療卻又心大心細，怕要做手術，又聽說此症可以自行痊愈，我應怎辦？

Henry



A：「陰莖海綿體硬結病」的學名叫「帕榮雷氏病」 (Peyronie's disease)，醫學名詞源自拉丁文“Induratio Penis Plastic”，故醫學界通常簡稱IPP。



「陰莖海綿體硬結病」是一種通常發生在中老年人身上的陰莖異常彎曲問題，年輕發病個案較少，通常到達中年才緩慢地出現症狀。病因是陰莖海綿體內長出了「纖維化盤狀硬結」(Plaque)，此種硬結是一種纖維化了的瘢痕組織，由於硬結沒有彈性，一旦它結集在陰莖之中，與海綿體卡起來，即會影響陰莖充血後不能挺直勃起。若形容陰莖充分勃起時像一支筆，硬結卻會扭曲了陰莖勃起時的形狀，例如變成似一條向前方提起的彎曲象鼻或又似香蕉，亦有機會因為硬結長於尿道海綿體而令陰莖充血時向下彎曲，似大象垂下象鼻吸水。



彎曲幅度方面，陰莖發生此種「長鼻目」(Proboscidea)長相，情況可以是從稍微彎曲到彎曲幅度極大，陰莖拗得愈彎、角度愈扭曲，男性性交疼痛程度便愈嚴重，性交過程中導致陰莖拗傷甚至折斷的風險也愈高。



此症成因有說是陰莖曾受某種損傷(例如撞擊或拉傷等)而釀成隱患，礙於未有及早察覺其嚴重性。直到步入中年，纖維化問題遂急速產生，情況就如年輕時候扭傷手腳而又欠缺治理，年長後便發生後遺症。部分「陰莖海綿體硬結病」患者意覺病情輕微，改以調節性交姿勢及速度來減少不適感。但要留意，此症屬於漸次惡化的性功能疾病，如硬結變大及變硬，即會使陰道交更加困難，更會出現排尿困難。「陰莖海綿體硬結病」的自愈比率低，約大概2成至5成的自愈機率。除非情況極嚴重才不得不捱刀，早期通常會先以藥物、針劑、超聲波等作治療，建議閣下及早排期見專科，避免病情惡化。



李偉儀