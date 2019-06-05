法定古蹟麻笏圍　點讀先至啱？

香港有唔少圍村，當中大部分都位於新界區，九龍就只得衙前圍，香港區更是絕無僅有。根據《香港圍村調查報告》資料顯示，在調查了的131條新界村莊中，有「圍」名者共有71條，有圍門者就有84，有圍牆者則為57，而圍牆四角建有更樓者總數則是21，這些圍村主要都是昔日「新界五大氏族」——鄧氏、侯氏、彭氏、廖氏和文氏的聚居地。今日介紹的麻笏圍就是位於粉嶺龍躍頭鄧族聚居的圍村，屬於龍躍頭「五圍六村」之一，圍門自1994年11月25日起更被列為法定古蹟。



介紹這條圍村，首先從其讀音開始。很多人有邊讀邊，將麻笏圍讀成麻「勿」圍，其實正確讀法應該是麻「忽」圍。這條圍村由鄧氏族人於清乾隆年間（1736年至1795年）興建，已有超過280年歷史，由門樓紅砂岩石額刻所見，原名叫「欝葱圍」，寓意草木茂盛之地。麻笏圍四周原本築有圍牆，四角則建有更樓，但大部分圍牆與四個更樓已被拆卸，只剩下部分圍牆及最具代表性的門樓，而門樓已於1995年進行全面修復，不過為了不打擾居民的生活，圍村並不開放給外人參觀。



地址：粉嶺龍躍頭麻笏圍

交通：港鐵粉嶺站乘搭54K或56K專線小巴