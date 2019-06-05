超抵玩！　新細偈Land Rover Discovery

最近Land Rover再為已推出市場年多的Discovery提供多一個名為「Discovery 2.0 P300 7S HSE（Premium Pack）」的版本，新車刪減了部分設備，並改配容積較細的2.0公升渦輪增壓引擎，不但油耗更低，最吸引的是車價下調至$90萬以下，比3.0公升HSE Luxury平$39萬，係咪有啲心動呢？



講到越野性能，Discovery絕對是實力派，即使Discovery 2.0 P300 7S HSE（Premium Pack）改用上一代的「Terrain Response」全地形反應系統，但依然有一般路段、草地、碎石、雪地、泥濘、沙地及岩石等駕駛模式選擇，足以應對不同程度的崎嶇路況。咁同第2代有咩唔同？主要是少咗自動選擇模式功能，便利性係少咗啲，但試問喺香港有幾何要面對咁多複雜地形呢？既然是平一截、越野能力又冇乜影響，少咗個自動調校又有咩所謂呢？況且，新車的接近角及離去角與其他版本無異，最大的涉水深度更可達900毫米，遇上黑雨水浸都冇有怕。水深及膝？照過可也。



引擎容積話就話少咗1公升，實際揸起來卻沒有想像中咁大分別，扭力減幅雖逾一成，不過峰值扭力卻提早了很多出現，1,500rpm已有400Nm的輸出，起動力量其實不比3.0公升版遜色，原廠公布的0~100km/h只需7.7秒，夠晒用啦！此外，標配的氣壓懸掛仲可以自行調校升降，升高就方便越野、降低就可提升高速行車穩定性，能滿足到不同駕駛需要。內籠方面，全車七個座位維持2+3+2布局，若把尾兩排座椅都收摺起來，行李箱容量可大幅擴展至2,500公升，大至高爾夫球袋及單車等物件都放得入。不過，Discovery 2.0 P300 7S HSE（Premium Pack）刪減了智能座椅收摺（Intelligent Seat Fold）系統，換句話說就是要手動翻櫈了。



這部全新抵港的2.0公升Discovery雖刪減了部分設備，整體設備卻一啲都唔齋，除了錶板升級至數碼屏外，軚盤按鍵亦由原來的實體鍵換為觸碰式，觀感上更為現代化，可以話加番唔少分。車廂用料也一絲不苟，除了座椅用上頂級皮革包裹外，還有Land Rover最新的InControl Touch Pro資訊娛樂系統、Meridian音響、四區恒溫、9個USB插口、4個12V電源插頭及3G Wi-Fi熱點。此外，尾部還內置了隱藏式電動尾門，升起時可作為行李箱的固定擋板，放下又可當櫈坐，展現出強大實用性。愛好水上活動的朋友，更可選配智能防水手帶車匙（Activity Key），戴住喺手就可直接落水，諗起都覺得方便呀！



規格表

車型：七座位SUV

引擎：四缸渦輪增壓

容積：1,997c.c.

最大馬力：300ps/5,500rpm

最大扭力：400Nm/1,500~4,000rpm

傳動：八前速自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：7.7秒

綜合油耗：9.8L/100km（WLTP）

車身體積（連側鏡及天線）：

4,970×2,220×1,888（長×闊×高）

