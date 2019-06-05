三界五行：梳化擺設都要講風水

古代的炕，是用磚土造的，到了漢朝和晉朝，開始用磚與木搭配造炕床，在炕床的基礎上，發展了榻床。後來床與榻分家，床是專門用來睡覺，榻可以睡覺，也可以用來歇息、招待客人。這是現代中式梳化的雛形，當時還未有進口梳化，西方國家用彈簧、海綿做梳化內部的填充料。



日本至今大多數人以榻榻米為床，榻榻米由於是睡在地上，所以仍然算是「席居制」（以席為床）和「筵席制」（可在上面飲食）。亞洲很多國家和地區也有人以榻榻米代替木床，這既是新潮，也是懷舊。



中式梳化是由離地的榻演進而成。由於榻可以臥也可以坐，漢代把梳妝椅稱為梳洗床，辦公椅稱為冊床。由宋朝開始，椅的概念完善而清晰，椅兩邊有扶手、後有靠背稱為交椅，坐第一把交椅的就是大哥；太師椅當時則是宰相級人物坐，今時今日，誰都可買明式或清式的太師椅坐。床與椅分家，床的概念是四周沒有圍板，是與椅的最大分別。



但是，凡事都有例外，羅漢床與貴妃床至今仍然是床椅不分家，既可以做床，也可以做椅。自古以來，羅漢床與貴妃床都是身份象徵，也可以說是現代中式梳化的原形，皇帝寢室除了龍床，還有羅漢床，太后、王后、妃嬪寢室除了鳳床，還有貴妃床。明清皇帝的書房、辦公、與群臣議政的殿，都擺設羅漢床。正因如此，羅漢床與貴妃床的擺設，就講究風水了，這些風水宜忌，也適用於今日的梳化。（明續）



方向宇