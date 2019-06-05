迎端午：創意鹹糉 帕爾馬火腿添香
2019年06月05日 14:30
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鴛鴦金腿紅米糉：加入帕爾馬火腿令味道更鹹香，糯米亦配上紅米，口感豐富。（張錦昌攝）
尋日尖沙咀一間高級中菜廳總廚莫明師傅就教過大家包製素糉，今日就會用西式的帕爾馬火腿和紅米包製出創意十足鴛鴦金腿糉。莫師傅指用上帕爾馬火腿能令鹹香的層次變得更豐富，此外，他還會依傳統放入小塊肥豬肉，務求在蒸煮過程中溶化為糯米和餡料添加油香，食起來也不會乾爭爭。而糯米混合紅米製作，質感亦更好，感覺更為健康。
如果大家唔想自己動手都可以，坊間今年亦有不少好選擇，好似用矜貴而創新材料如啖啖肉的鮑魚、軟腍的海參等製作，有的亦選用西班牙黑豚肉等做主角，配以多種餡料炮製，別具風味。甜味糉子方面，除桂花紅豆豆沙之類選擇外，亦有矜貴滋補的燕窩餡供選擇，總有一款啱心水。
材料：
糯米 57克
紅米 9克
開邊綠豆 19克
花生 20克
五花腩 20克
肥豬肉 1小塊
鹹蛋黃 1個
金華火腿 6克
帕爾馬火腿 6克
花生油 6毫升
糖 少許
雞粉 少許
鹽 少許
玫瑰露 少許
麻油 少許
竹葉 5塊
棉繩 1條
水 適量
做法：
1.紅米加水浸過夜，瀝乾水後與糯米加花生油、鹽和雞粉調味；開邊綠豆加水浸過夜後瀝乾水。
2.五花腩清淨汆水，切件加鹽、糖、雞粉、玫瑰露酒及麻油調味。
3.將金華火腿及帕爾馬火腿切成粒或片狀後汆水，瀝乾水。將花生洗淨後燉煮3小時，竹葉洗淨後用熱水煮10分鐘瀝乾。
4.將2塊竹葉摺成兜狀，依次序放入半份糯米及紅米、半份開邊綠豆、其他材料、半份開邊綠豆和半份糯米及藜麥。
5.用3塊竹葉完全包裹糉子，加棉繩紮好，細火蒸糉約4小時便成。