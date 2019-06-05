迎接盛夏：職場套裝　清爽上班

夏天對於上班女士絕對是一個大挑戰，要穿得大方得體，西裝套裝必定是最重要的上班行頭，但大熱天時穿起西裝上街必定會汗流浹背。夏天穿西裝最重要的是講究清爽舒適，這跟西裝的顏色、面料和褲形都有密切關係。今季品牌透過淺色系、短褲和闊褲配搭，打造出3種不一樣的正裝造型，讓怕熱的女生穿出清爽又時尚的專業新形象。



【降溫粉色系】

西裝向來是上班族的衣櫥必備，以時尚又實穿風格吸納一群OL的IRIS & INK，今季為職場西裝套裝注入新形態，帶來更適合夏天穿着的款式設計。傳統西裝向來給人黑沉沉的印象，夏天穿深色實在太吸熱，而淺色系無論穿的還是看的都有降溫的效果。IRIS & INK以女士最愛的粉紅色融入設計，不但打破西裝套裝刻板嚴肅的印象，更為硬朗的西裝增添一點女性嫵媚感。此外，JOSEPH和FRANCOISE亦分別帶來粉藍和粉黃的示範，淡淡的粉嫩色看起來清爽得多。



【寬鬆剪裁唔局促】

夏天當然要露腿，以往西裝配短褲會給人不懂大體的印象，其實識着識配一樣能夠展現職場女性魅力。西裝短褲套裝成為女士們今夏大熱的上班造型，IRIS & INK、DIANE VON FURSTENBERG及TIBI均帶來時尚又涼快的設計，用作上班的短褲褲管剪裁會闊一點及長一點，穿起來就不會太過性感，再襯上高踭鞋，能提升氣場的同時有型又得體。如果雙腿線條未夠靚，穿短褲可有其他選擇？鬆身西褲也是另一清爽選擇，它沒有窄褲的局促感，闊腳剪裁不但可以遮掩大腿修飾下身，更有顯高顯瘦的效果。布料方面，具有良好透氣性的麻和棉質都是不二之選，穿起來更清爽，特別適合夏天穿着。