山口縣歎住午餐　欣賞角島大橋

活在香港這個石屎森林，難得旅行自駕，當然想找個海闊天空的地方。計畫去福岡和北九州的朋友，不妨走遠一點，來到關門海峽對岸的山口縣。縣內的西北方，有條全長1.78公里的角島大橋。由於大橋位於北長門海岸國定公園的範圍，所以興建時為了配合周邊景觀和生態，控制了橋梁本身的高度，也特地不採用傳統穿過中間小島的做法，而是繞過小島從一旁經過，獲得相當高的評價，加上其高低起伏，及周邊清澈的海水和沙灘，令人看得心曠神怡。



想在此順道用餐的，附近500米便有間三角小屋～晴ル家的餐廳。2016年開業的它備有車位可以停泊，而且採用落地玻璃設計，可以安坐室內細賞之餘，餐廳設有漢堡、Pizza和角島咖哩等洋食，配上紅茶、洋酒或啤酒外，店內還有一口已可索價數¥8,000 (約HK$560）的夢雀純米大吟釀。據知，它是選用了伊勢神宮的米、岩國市的水，在山口縣最古老的堀江酒場釀造，最近連續3年獲得IWC純米大吟釀金賞。它最大特色是在樽內仍會熟成，米香酒香兼而有之外，更會每年慢慢增長，真的很神奇，有興趣的朋友快來試試呢！



角島大橋

地址：山口縣下關市豐北町大字角島

網址：http://tsunoshima.info/



晴ル家

營業時間：11:00am~7:30pm

地址：山口縣下關市豐北町大字神田字附野2052-12

Facebook專頁：https://www.facebook.com/tsunosimahareruya/