Empire Ears靜電耳機　100kHz超甜高音

為滿足一眾發燒級耳機迷，美國Empire Ears推出2款最新入耳式耳機，分別是Wraith及Valkyrie，不計成本採用了高分析的靜電單元，將高頻提升至100kHz水平。此外，傳統上靜電耳機都需要專用耳擴將電壓提升以驅動單元，但廠方卻開發了EIVEC靜電單元變壓器，微型設計足以放入耳機之內，而且擁有極高效率，可以讓靜電單元發出高達100kHz的超高頻，精準的輸出更讓靜電單元的音色完美地與其他單元融合，帶來3頻平均、自然的音色。



加上採用了最先進的分音技術synX，支援廣闊的頻率範圍，能夠消除多路分音器容易出現的相位失真，將音頻準確地輸送至各個頻段的單元，而且更有高訊噪比、低失真的優點，清晰細緻地將音樂重現。此外，為了減少耳機內的諧震，引進了最新的A.R.C塗層技術，在單元、分音器、管道加上A.R.C.塗層後，可以吸收大部分諧震，同時令所有組件更加穩定，低音亦會更為沉厚。



廠方今次與新加坡名廠Effect Audio合作，為新耳機提供Ares II手造耳機線，擁有26AWG UPOCC Litz銅線芯，大大提升傳輸效能，線身亦非常柔軟，加上L形3.5mm鍍金插頭，相當靈活易用。

