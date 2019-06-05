我係「敢」煮：銀魚等如白飯魚？

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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銀魚唔係等於白飯魚咩？呢個問題好難答，小妹以前都以為係一樣，問十個煮人亦隨時有九個會答「一樣」，甚至不少魚販（只賣魚唔捕魚一類）都會答：「咪一樣。」



小妹唔係漁民，不過就做咗唔少資料搜集兼向廚界高手「逼供」，結論係，原來兩種魚真係唔同架！但由於外表、色澤，甚至食法都極似，故普遍人索性將銀魚稱之為白飯魚，又或將白飯魚稱為銀魚。



簡單而言，兩者其實種屬不同，但外形極為相似，要仔細辨別嘅話，銀魚有大小粗幼之分，頭尾部分稍尖，而白飯魚則相對較為幼細。兩者最最最大分別應該係食起嚟嘅質感同味道；由於銀魚水分較白飯魚少，烹調後較為爽口，而白飯魚水分相對多好多，煮完來吃，感覺腍身得多。



小妹個人偏好爽口嘅銀魚，而且春夏交替嘅日子亦係佢哋當造季節，特別肥美。銀魚習性同三文魚一樣，佢哋會喺3、4月期間由大海游回江河口，於鹹淡水之間產卵，產卵後死亡。



銀魚由於身體幼長呈透明，色澤如銀，故有銀魚之稱。銀魚新鮮生猛時係透明帶銀色，一死就變白，好搞鬼；所以見到魚身愈透明代表新鮮度愈高（可惜香港並非銀魚產地，大家好難見到透明銀魚）。此外，銀魚營養亦非常豐富，蘊含蛋白質及鈣質，脂肪含量小，骨軟，可以連骨食，所以小朋友都啱食。喺中醫角度中認為銀魚性平味甘，有補虛、養胃、益肺、利水等功效，兼且銀魚補益力強，適合脾胃虛弱或食欲不振，甚至營養不良嘅人士食用添！



教大家煮一味椒鹽銀魚，將在超市或魚檔選購回來嘅銀魚洗淨，下點鹽和胡椒粉稍醃，之後用放入用水、低筋麵粉、泡打粉、蛋和鹽拂勻嘅脆漿，上一層薄漿後落油鑊炸至轉金黃色後撈起。燒熱鑊，下油，爆香乾蒜及紅椒碎，銀魚回鑊，下鹽、胡椒粉及少許酒兜勻，上桌前再灑點辣椒粉即成。