本日日本：Design「要有一套」　扭蛋機買到

今年迎接85周年、在香港也大賣廣告的乳膠用品及避孕套生產商岡本（Okamoto），啱啱宣布將會推出「Design Condom」及「附有VivaGel的Condom」兩款全新的避孕套，其中前者便夠晒話題性，竟然於Domdom上面印有浮世繪等圖案，認真諗頭十足！



話說該公司於2015年設立了Okamoto Lovers研究所，為提升Domdom使用率進行了連串活動，其中於今年3月進行的調查發現，日本有約7成人試過不戴套進行性行為，而且當中每5個便有1個以上完全無用過套。另一方面，自2013年起日本的梅毒感染大幅增加，於2018年有6,923宗新感染報告，而愛滋病則有1,288宗。為了進一步提高大家利用dom dom作為預防性病感染的意識，岡本特意推出兩款新避孕套，其中的Design Condom賣點係將圖畫及文字印於套上，藉着趣味性減少大家買套時的尷尬，而且預計2020年奧運有大量遊客到日本，所以特別有充滿日本文化色彩的浮世繪圖案來吸客，可謂考慮周到。該系列預計於夏季在避孕套專門店Condomania發售，售價待定，有趣的是要透過扭蛋機先買得到，並可預訂特色圖案設計，讓大家買及用時更有樂趣及滿足感！



另一款「附有VivaGel的Condom」，則於潤滑劑上加了0.5%的SPL7013活性物質，該物質被確認對HIV（愛滋病毒）及HSV（單純疱疹病毒）有抗菌作用（但臨床的抗菌性作用沒被確認），岡本話日本人大都只視dom dom為避孕工具，希望透過呢款新套，將之與性病預防扯上關係喎。發售日期為10月10日，售價2,000日圓（10個入）。



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