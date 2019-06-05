名媛熱捧　St John秋季玩花式

提起美國加州時裝品牌，大家都會即時聯想起滑浪或板仔一類的Casual Wear品牌。但其實當地也不乏走奢華路線的時尚服裝品牌，如深受名媛追捧的St John，便是當中一大代表。



品牌自創立後一直主打針織（尤其是Tweed花呢）服飾，由於走較低調和簡約路線，故一直受職場女性或名媛熱捧，尤其是一系列連身裙和套裝更是淑女們的人氣之選。但來到全新的秋季系列，品牌卻來個大轉變，不但突破簡約框框，更加入不少花巧設計。而最搶眼的一定首推Animal Prints系列設計，特別是當中一套豹紋西裝，便採用近期大熱的Pant Suit設計，並織上細密的珠片裝飾，盡顯精緻工藝。



除了拿手的珠片裝飾外，設計師更在部分針織上衣及裙子上加入金屬紗線，這些心思細節，不但為服飾注入閃爍效果，更含蓄散發低調奢華氣派，讓秋冬女裝更添魅力。



化妝：Queena Chu

髮型：Charles Wong @ Zeva Hair Spa

模特兒：Viktoria S @ Model One